Une bonne affaire – Le billet de Gérard Streiff

La guerre, c’est d’abord une bonne affaire. C’est ce que confirme l’actuel salon Eurosatory à Paris Nord-Villepinte. Les marchands de canons ne sont plus les seuls à s‘y exposer, les grandes banques et les agences financières y ont désormais toutes déployé leur stand, à la queue-leu-leu, BNP Paribas, Crédit agricole, BPCE, Société générale, Banque postale, BpiFrance, etc., etc. La guerre fait saliver nos banquiers-mercenaires. Rien de neuf sous le soleil. Le camarade Rabelais nous disait déjà, il y a bien cinq siècles : « Les nerfs des batailles sont les pécunes. »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1091 du 17 juin 2026.