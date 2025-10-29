Une forme éclatante – Le billet de Gérard Streiff

« Les marchés sont dans une forme éclatante. » On trouve en pagaille ce genre de phrases dans la presse économique ces jours-ci. « C’est à n’y rien comprendre » ajoutent les mêmes commentateurs qui font l’âne pour avoir du foin. Car il ne suffit pas de dire qu’il y a divorce entre la logique capitaliste et l’intérêt général. Il faut sans doute préciser que c’est PARCE QUE le pays souffre que le capitalisme triomphe. Il tire parti de la crise qu’il engendre. La version 2.0 en somme du proverbe sur le malheur des uns et le bonheur des autres.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1060 du 29 octobre 2025.