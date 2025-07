Université d’été du Parti de la gauche européenne

11-12-13 juillet à Paris

« Paix, planète, peuple : notre combat commun »

À l’heure où l’extrême droite progresse à travers l’Europe, où il semble normal que la guerre devienne la norme pour de nombreux dirigeants politiques, où la planète s’épuise sous les logiques de marché, ou les théories antiféministes et racistes se banalisent, la gauche radicale a un rôle historique à jouer : celui de construire une alternative claire, populaire, écologique, féministe, et internationaliste.

C’est dans cet esprit que le Parti de la gauche européenne organise son Université d’été 2025, les 11, 12 et 13 juillet, au siège du Parti communiste français, place du Colonel-Fabien à Paris. Pendant trois jours, élu·es, militant·es, chercheur·ses, syndicalistes, responsables politiques, venus de toute l’Europe, se retrouveront pour débattre, confronter leurs expériences, et tracer ensemble les lignes d’un projet commun.

Cette université sera aussi le lieu d’un dialogue renforcé entre les forces politiques progressistes engagées pour une autre Europe. Seront présents aux côtés du PCF et de plus de 10 membres de son Exécutif national, notamment Die Linke (Allemagne), Izquierda Unida et le PCE (Espagne), Syriza (Grèce), le PTB (Belgique), Levica (Slovénie), rifondacione communista (Italie), la Gauche républicaine et socialiste (France) et bien d’autres…

Dans un moment de bascule pour le continent, où les réponses nationalistes et autoritaires gagnent du terrain, nous affirmons qu’une autre voie est possible : celle de la paix par la diplomatie des peuples, de la justice sociale contre l’austérité, de l’écologie populaire contre le capitalisme, d’un féminisme universaliste et d’un antiracisme, face aux reculs des droits. De la gauche qui transforme, pas de celle qui pense qu’on peut s’accommoder avec le capitalisme.

Au programme : sécurité collective, droit au logement, transition écologique, plan climat européen, mémoire antifasciste, services publics, intelligence artificielle, souveraineté industrielle, luttes féministes, accueil des migrant·es, lutte contre l’extrême droite…, autant de fronts sur lesquels nous refusons de céder. Parce qu’en face, les forces de l’ordre du capitalisme des algorithmes, du repli identitaire et de la guerre s’organisent, la gauche de rupture doit bâtir son propre espace stratégique, en Europe et au-delà des frontières.

Cette université d’été n’est pas un événement parmi d’autres. Elle est un moment de construction collective, d’alliances durables, de pensée critique et d’énergie militante qui est ouverte à toutes et tous. Elle est une réponse claire à l’urgence politique en Europe.

Venez nombreux·ses pour penser ensemble l’Europe que nous voulons : une Europe des peuples, libres souverains et associés.

Héléne Bidard

11-13 juillet 2025.| Paris, place du Colonel-Fabien

Article publié dans CommunisteS, numéro 1049 du 09 juillet 2025.