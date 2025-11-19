Urgentistes – Le billet de Gérard Streiff

Le sondage IFOP publié ce week-end sur les enjeux des municipales confirment les tendances déjà observées en mars dernier par cet institut. Lorsqu’on demande aux sondés quels enjeux auront une influence déterminante sur leur vote, les réponses qui viennent en tête sont la sécurité, les finances locales, la santé. Comme si les Français attendaient de plus en plus des mairies ce que l’État assure de moins en moins bien. Pour le directeur de l’Ifop, Frédéric Dabi, « les maires, ces piliers de la République, pâtissent de l’éclipse de la politique au niveau national et sont de plus en plus appelés à devenir des urgentistes de la république. »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1063 du 19 novembre 2025.