Urgentistes – Le billet de Gérard Streiff

Publié le 19 novembre 2025

Le sondage IFOP publié ce week-end sur les enjeux des municipales confirment les tendances déjà observées en mars dernier par cet institut. Lorsqu’on demande aux sondés quels enjeux auront une influence déterminante sur leur vote, les réponses qui viennent en tête sont la sécurité, les finances locales, la santé. Comme si les Français attendaient de plus en plus des mairies ce que l’État assure de moins en moins bien. Pour le directeur de l’Ifop, Frédéric Dabi, « les maires, ces piliers de la République, pâtissent de l’éclipse de la politique au niveau national et sont de plus en plus appelés à devenir des urgentistes de la république. »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1063 du 19 novembre 2025.

Les dernières actualités

107ᵉ Congrès des maires. Entre guerre aux communes et guerre tout court, l’État au service de l’affaiblissement de la République.

Assassinat de Mehdi Kessaci : un défi pour la République.

Je m’inscris à la newsletter

Le 29 novembre, mobilisons-nous pour l’établissement de l’État de Palestine !

Solidarité avec le peuple sahraoui face à la complaisance des puissances impérialistes et coloniales

Ivry : un siècle de gestion communiste