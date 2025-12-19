Valérie Pécresse piétine la mémoire de la Shoah

Le Parti communiste français condamne avec la plus grande fermeté l’amendement adopté par la majorité régionale de Valérie Pécresse en Île-de-France le 17 décembre, qui organise des partenariats entre des lycées franciliens et des institutions étrangères connues pour leurs dérives révisionnistes.

Sous couvert de « travail mémoriel », la droite régionale propose des coopérations avec la Maison de la Terreur à Budapest, musée créé à l’initiative du régime de Viktor Orbán, et avec le musée de l’Occupation de la Lettonie. Ces institutions relativisent l’antisémitisme, brouillent la singularité du crime nazi et de la Shoah, et participent à la réhabilitation d'officiers SS.

En organisant ces partenariats dans le simple but de discréditer le communisme en l'assimilant à des crimes de régimes qui s'en sont réclamés, la majorité régionale se rend complice d’une falsification grave de l’histoire et porte atteinte à la mémoire des victimes du nazisme. Le PCF dénonce également l’ingérence politique de la Région dans les contenus pédagogiques des lycées franciliens.

Le groupe de la Gauche communiste, écologiste et citoyenne du conseil régional d’Île-de-France s’est opposé à cet amendement de la droite régionale qui a été voté et acclamé par le RN.

Le Parti communiste français appelle l’ensemble des démocrates à s’opposer avec force à cette dérive politique de la droite qui donne des gages à l'extrême droite et, ainsi, contribue à affaiblir la République.

À l’heure où l’extrême droite progresse partout en Europe, brouiller les leçons de l’histoire n’est pas une faute anodine : c’est une responsabilité politique majeure. La mémoire de la Shoah ne peut être instrumentalisée.

Paris, le 19 décembre

Parti communiste français.