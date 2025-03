Et « Vive la sociale ! », lançait Gérard Mordillat ce dimanche à la Bellevilloise, présent parmi les vingt témoins, artistes de toutes disciplines, syndicalistes, élu·es des composantes du NFP, acteurs, actrices culturel·les de toutes professions…

Ce meeting initié par la commission Culture du Parti communiste trouvait sa place dans l’intense et croissante mobilisation des travailleur·euses des arts et de la culture à la suite des annonces consécutives à la formation du gouvernement Bayrou et au « vote » du budget 2025.

De très lourdes menaces pèsent sur la vie culturelle de notre pays : les mauvais coups pleuvent de partout. Source d’égalité et de démocratie, pourvoyeuses d’emplois qualifiés et condition de la liberté de création, les politiques publiques de la culture sont furieusement attaquées par les intégristes du libéralisme et les fanatiques du marché, l’extrême droite les menace.

Appelant à la résistance, le PCF entame une grande campagne nationale « Vive la culture ! » pour contribuer à faire de cette question un enjeu du débat public et du débat politique et esquisser de nouveaux États généraux de la culture, des arts, de la création, de l’information et de l’éducation populaire.

Vingt interventions ont produit des apports riches et complémentaires affirmant que sans politiques publiques, seules les œuvres qui suscitent une consommation de masse parviennent à exister, considérées comme des marchandises qui rapportent. Des puissances financières colossales s’emploient à coloniser nos esprits, à annihiler notre esprit critique, nos possibilités de connaître et de comprendre, nos capacités à nous reconnaître et à nous lier.

Priver un peuple de culture, c’est l’empêcher d’inventer son avenir. La culture est la condition du politique. C’est elle qui permet de donner du sens. Nous ne voulons pas la voir réduite à cet horizon rétréci. Car qu’est-ce que l’art sinon la mise en œuvre de notre capacité à ne pas se faire voler les mots, les concepts, les idées, à les réinvestir ?

La suite c’est :

Lutter contre la censure, qui renait décomplexée notamment sur les territoires de l’extrême droite ;

Défense acharnée du service public de la culture, de l’État comme des collectivités territoriales ;

Instaurer dès aujourd’hui la « compétence obligatoire » en matière de politique culturelle ;

Populariser la loi déposée par le PCF instituant une continuité de revenu pour les auteurs et autrices ;

Faire preuve d’une grande vigilance face aux menaces sur l’audiovisuel public, avec la « réforme Dati » qui va bientôt être de retour.

Ce meeting parisien est un lancement, préfiguré par une rencontre tenue à Nîmes le 11 mars. D’autres vont suivre, à Lyon le 15 mai, à Marseille, Nantes, Tours, Toulouse (…), à Chalon lors du festival Chalon dans la rue, et dans nombre d’autres villes et évènements. Le Festival d’Avignon sera le lieu d’initiatives, et nous nous retrouverons à la Fête de l’Huma.

Collectif culture du PCF

Les intervenant·es…

Laure Abouaf, plasticienne, SNAP-CGT

Pouria Amirshahi, député de Paris (Les Écologistes)

Soumya Bourouhaha, députée de Seine-Saint-Denis (PCF)

Rémy Cardinale, concertiste, professeur de piano, animateur

de Réseau Salariat

de Réseau Salariat Pierre Dharréville, délégué national du PCF à la Culture

Françoise Davisse, cinéaste, documentariste

Bruno Doucey, poète

Sylvie Gouttebaron, écrivaine, poète, directrice de la maison des écrivains

Raphaël Herrerias, musicien, groupe Terrenoire

Élisabeth Jonniaux, réalisatrice, administratrice de la SRF

Fatiha Keloua-Hachi, députée de Seine-Saint-Denis, présidente de la commission Culture, éducation de l’Assemblée nationale (PS)

Alexie Lorca, maire-adjointe à la Culture de Montreuil (93)

Sarah Legrain, députée de Paris (LFI)

Phia Ménard, jongleuse, chrorégraphe, appel « Alerte sur les coupes budgétaires annoncées »

Gérard Mordillat, écrivain, cinéaste

Anna Mouglalis, comédienne,

Soraya Morvan-Smith, journaliste, SNJ-CGT audiovisuel public

Judith Pavard, présidente de la Fédération des Arts de la rue

Mélanie Perrier, membre du bureau national du Syndeac

Jean-Pierre Saez, observatoire des politiques culturelles de Grenoble (ancien directeur)

Maxime Séchaud, secrétaire de la CGT Spectacle

Retrouvez le visuel de l’initiative ici :



Ou en cliquant ici

Article publié dans CommunisteS, numéro 1035 du 26 mars 2025.