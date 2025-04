Revitaliser le communisme municipal - 100 ans de gestion progressiste - Vitry-sur-Seine

Monsieur le Maire, cher Pierre,

Mesdames et messieurs les élus, responsables politiques, syndicaux et associatifs

Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades

Merci de votre invitation, quel bonheur d'être parmi vous ce soir pour représenter la direction du PCF et son secrétaire national Fabien Roussel.

Merci d’être réunis ce soir pour célébrer un événement exceptionnel, 100 ans de gestion progressiste à Vitry-sur-Seine.

Permettez-moi d’abord de saluer chaleureusement Monsieur le Maire, Pierre Bell-Lloch qui s’engage pour la justice sociale et la solidarité au quotidien, et de rendre hommage à l'action de tous les maires communistes qui l’ont précédé à ce mandat.

Depuis 1925, Vitry n’a jamais démenti ce choix du progrès social et nous célébrons aujourd’hui un siècle de fidélité à l’ambition communiste qui fait du libre développement de chacun et de chacune la condition du libre développement de tous et toutes. Et à bien écouter ce que vient de nous dire votre Maire, Vitry en est un magnifique exemple.

En un siècle, les municipalités communistes comme Vitry ont été à l’initiative d’immenses réalisations sociales au point que nombre d’entre-elles ont essaimé partout en France.

Droit aux loisirs et aux vacances pour tous, tarification sociale des services publics, centres de santé de quartier… autant de conquêtes nées dans nos villes communistes et généralisées par la suite, preuve de leur utilité pour faire avancer la société entière.

Très tôt, nos élus locaux ont lutté contre l’insalubrité et bâti des logements sociaux en nombre permettant à des milliers de travailleurs de vivre dignement. La culture et le sport pour tous ont également été au cœur de ce modèle : création de théâtres municipaux, maisons de la culture, festivals populaires, équipements sportifs en accès libre… Souvent pionnières, nos communes ont introduit la gratuité ou de très bas tarifs pour de nombreuses prestations, des transports publics aux cantines scolaires.

Au-delà de ces avancées sociales très concrètes, le communisme municipal est avant tout une certaine idée de la politique locale, un outil de transformation au service de la population avec les habitants et les habitantes.

Nos villes ont été de véritables écoles de citoyenneté. Des générations de Vitriots et de Français, ont appris dans nos communes l’esprit et la pratique de la lutte et de la construction collective. Au travers des conseils de quartier, des associations, des batailles locales pour un équipement ou contre une fermeture de classe, des milliers de citoyennes et citoyens se sont formés à la démocratie et à la solidarité.

Et nos villes ont su recueillir les besoins et les idées de la population, les analyser, les enrichir, puis les transformer en politiques publiques émancipatrices conduites avec les habitants et habitantes, au plus près de leurs aspirations.

Chers amis,

Célébrer un siècle d’action ne doit pas nous faire oublier les défis brûlants du présent.

Nos conquêtes sont menacées. Les habitants et habitantes doivent savoir que nos villes subissent aujourd’hui de rudes attaques. Elles sont asphyxiées budgétairement, étranglées par des coupes dans les dotations de l’État. Elles subissent la casse des services publics organisée par les gouvernements successifs. Ajoutons à cela un débat public national délétère, marqué par une offensive réactionnaire et la montée d’une extrême droite décomplexée.

Quand la crise fait rage, je pense par exemple à la crise du logement qui concentre dans nos villes les populations privées de revenus décents, la vie est plus dure pour tous et toutes. Quand la haine xénophobe et raciste et le repli sur soi gagnent du terrain, ce sont les valeurs de fraternité, de dignité et de solidarité – celles-là mêmes qui fondent le communisme municipal – qui sont directement visées.

Si nos villes ont tant apporté, à l’heure de cette crise capitaliste qui précarise massivement la population et favorise le repli sur soi, l’action de Vitry et de toutes nos communes dans les années qui viennent sera plus déterminante que jamais.

Mais notre histoire nous enseigne la résistance. Souvenons-nous qu’en d’autres temps, nos villes ont tenu bon contre le fascisme, qu’elles ont été des bastions de la Résistance pendant l’Occupation, puis des foyers de construction des « Jours heureux » à la Libération.

Nos communes doivent plus que jamais être des foyers de lutte sociale et écologistes, féministes, antiracistes, des foyers de vigilance démocratique, d’innovation pour la population.

Je sais que Vitry sera au rendez-vous des défis du siècle et qu’ensemble, élus et habitants, vous redoublerez d’inventivité pour continuer à cultiver ce bonheur simple de se rassembler, d’apprendre et de grandir ensemble dans la diversité.

Et il y a cette capacité qu’ont nos communes de faire front ensemble, comme elles l’ont fait lors des mobilisations pour les services publics, pour le climat, ou plus récemment contre la réforme des retraites : les villes communistes savent s’unir et entraîner d’autres municipalités dans l’action, au-delà des étiquettes, pour défendre l’intérêt général.

Jamais le besoin d’un changement radical n’a semblé aussi évident et le communisme municipal peut jouer un rôle important si nous savons le revitaliser ensemble.

Revitaliser le communisme municipal, c’est être le fer de lance d’une société d’émancipation humaine et rendre du pouvoir aux citoyens face à l’idéologie dominante d’un capitalisme à bout de souffle.

Revitaliser le communisme municipal, c’est partager les savoirs, construire du collectif et de la participation dans tous les projets. C’est trouver le moyen de permettre la participation du plus grand nombre à la vie municipale en multipliant les projets collectifs et en renforçant le soutien au tissu associatif.

Revitaliser le communisme municipal, c’est avoir l’audace de la dignité en redonnant du sens à l’action de chacune et de chacun dans la commune. C’est agir pour valoriser l’utilité sociale du travail de chacune et de chacun, nous reconnecter avec notre environnement proche et lutter contre sa dégradation et favoriser la biodiversité, accéder à la culture qui peut être comme le disait Jack Ralite une « piste d’envol » pour chacune et chacun.

Revitaliser le communisme municipal, c’est placer l’aménagement de nos communes au service de ce projet. Aménager non pas au service de la rentabilité mais au service de la découverte, la rencontre, l’échange. Aménager pour créer de l’emploi et des espaces qui favorisent l’unité du monde du travail. Aménager pour réduire les inégalités d’accès à l’espace public.

Revitaliser le communisme municipal, c'est continuer à faire vivre la culture de paix, aux côtés de tous les peuples, aux côtés du peuple palestinien qui lutte pour sa survie et pour la reconnaissance de l'Etat de Palestine face aux massacres de masse du gouvernement de Netanyahou.

Ainsi, en célébrant un siècle de gestion communiste à Vitry-sur-Seine, nous célébrons bien sûr un siècle de luttes, d’innovations et de victoires au service de la population, mais cet anniversaire n’est pas qu’un hommage au passé : c’est un élan pour l’avenir.

Oui, il y a 100 ans, nos camarades ont ouvert un chemin. À nous de le prolonger, de l’élargir encore pour les générations futures.

Plus que jamais, face aux injustices et aux périls actuels, les communes sont un front de combat essentiel.

C’est dans nos villes, au plus près du terrain, que nous pouvons reconquérir les cœurs, réinventer des solidarités et bâtir la société de demain. Alors, en cet anniversaire, j’appelle chacun d’entre vous – élus, agents municipaux, habitants – à continuer le combat, ensemble. Communistes, socialistes, écologistes, continuons à nous unir pour que nos villes répondent toujours mieux aux besoins des habitants et habitantes.

Continuons à faire de nos communes des lieux d’espoir, de dignité et de démocratie vivante du peuple, du monde du travail et de la création.

Continuons, au service de la population, à porter haut l’idéal de justice sociale et de solidarité qui nous anime depuis un siècle.

Vive Vitry-sur-Seine et vive le communisme municipal !

Vitry-sur-Seine, le 18 avril 2025