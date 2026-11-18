Samedi 14 novembre, pour la cinquième fois en un mois, on a manifesté contre la vie chère. Il y avait encore 200 000 personnes dans les rues du pays, selon les organisations de jeunesse. Cinq samedis de suite, cela compte. Le gouvernement espérait que le temps ferait son affaire. Mais avec les miettes qu’il a lâchées aux lycéens comme aux salariés, il a surtout laissé entières les raisons qui les ont conduits dans la rue. Les lycéens ont raconté les salles de classe qui prennent l’eau et les heures de cours perdues faute de remplaçant. En terminale, leur inquiétude porte aussi sur ce qui les attend après le bac. Parcoursup est un outil de sélection de classe. On demande à chacun de formuler ses vœux, mais tous n’ont pas les mêmes chances de voir leur dossier retenu. Et quand on sait que ses parents ne pourront pas payer une chambre dans une autre ville, il y a des formations qu’on ne demande même pas. Voilà ce qui rassemble les jeunes et leurs parents dans les cortèges : la volonté de pouvoir choisir son avenir sans que tout se décide en fonction du salaire qui rentre à la maison. Les témoignages affluent. Ils disent ce que c’est, pour tant de nos compatriotes, de survivre avec un Smic. Une fois le loyer et les factures payés, la moindre dépense devient un luxe. Une paire de chaussures à remplacer, un billet de train pour aller voir ses parents, et il faut déjà renoncer à autre chose. À force de compter chaque euro, on finit par compter aussi les occasions de se retrouver, de sortir, de faire des projets. La vie que nous organise le capital nous atrophie et nous abîme au quotidien. C’est pour cela qu’il faut, dès maintenant, porter le Smic à 2 200 euros brut par mois et augmenter tous les salaires. La journée du 17 novembre a donné une force nouvelle à ce mouvement. Cela passe par des négociations dans chaque branche et par la hausse du point d’indice dans la fonction publique. Un salarié qui se forme, qui acquiert de l’expérience et prend davantage de responsabilités doit aussi le voir sur sa feuille de paie. Quand il s’agit des actionnaires, l’argent se trouve. Les entreprises du CAC 40 leur ont versé 72 milliards d’euros de dividendes au titre de 2025. Les salariés qui ont créé cette richesse ont leur mot à dire sur son utilisation. Il en va de même de l’argent public. Le Sénat a évalué à 211 milliards d’euros les aides publiques aux entreprises en 2023, dans sa définition la plus large. Les salariés et leurs élus doivent pouvoir vérifier à quoi ces aides ont servi et en exiger le remboursement quand une direction ne tient pas ses engagements sur l’emploi, la formation ou l’investissement. Nous voulons aussi prendre la main sur le crédit. Le PCF propose que la Caisse des dépôts mobilise le crédit de la Banque centrale européenne pour avancer 100 milliards d’euros aux services publics. Former une infirmière ou un enseignant prend plusieurs années. Cette avance permettrait aux hôpitaux et aux écoles d’engager dès maintenant les formations et les recrutements dont ils ont besoin. Les deux pieds dans le mouvement, les communistes portent dans la campagne présidentielle les revendications immédiates qui s’y expriment et la perspective d’une transformation profonde de la société. Gagner sur les salaires, l’emploi et la formation, donner aux services publics les moyens de répondre aux besoins, c’est déjà poser la question du pouvoir sur l’argent et sur son utilisation. Cette même question est au cœur de notre plan climat et de réindustrialisation. Sa mise en œuvre suppose de donner aux travailleurs et aux citoyens de nouveaux pouvoirs pour décider de ce que l’on produit, des investissements à engager et des qualifications à développer. Ce que nous voulons c’est décider de nos vies.

Fred Mellier

membre du Conseil exécutif national

Article publié dans CommunisteS, numéro 1109 du 18 novembre 2026