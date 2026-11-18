Samedi 7 novembre, les communistes de la section Amboise/Bléré ont commémoré le 90anniversaire du Front populaire en France, en organisant une conférence avec Christian Faucompré, militant syndical et politique, membre de l’Institut d’histoire sociale de la CGT, et de Fernande Lopez, militante politique, fille de parents républicains espagnols exilés en France. Après l’accueil et la présentation de Gilles Taupin, secrétaire de la section d’Amboise/Bléré du PCF, rappelant l’ambiance politique actuelle et ses enjeux et en lien direct avec cet anniversaire, la parole est donnée aux conférenciers. Christian est intervenu sur le Front populaire, une coalition politique de gauche qui a été formée en vue des élections législatives de 1936 autour du Parti radical, de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) et du Parti communiste. Remportant une majorité de sièges, elle donne naissance à quatre gouvernements entre juin 1936 et avril 1938. La victoire du Front populaire aux élections est un choc pour la bourgeoisie. Le gouvernement nouvellement formé appuie, par la négociation des accords de Matignon, l’instauration d’importantes réformes sociales, comme la réduction du temps de travail à 40 heures par semaine ou la création de deux semaines de congés payés, par un large mouvement de grève dans les usines en mai et juin 1936. En Indre-et-Loire, victoire aussi de la gauche aux élections mais peu de luttes et de courte durée au printemps (Ateliers ferroviaires Rimailho, Billard, Sommer, Roger, Gobel), mais deux grandes luttes d’un mois et demi à l’automne dans le Bâtiment et aux papeteries de Descartes. Le bilan du Front populaire est ainsi marqué par des réformes historiques qui ont connu une grande pérennité en France. Après deux ans au pouvoir, marquée par de nombreuses dissensions, la coalition éclate devant le refus du Sénat d’accorder à Léon Blum les pleins pouvoirs financiers pour faire face à la crise économique. Édouard Daladier, Parti radical, lui succède à la présidence du Conseil en avril 1938. Fernande a commenté le 90 anniversaire du Front populaire en Espagne (El Frente Popular) et des Brigades internationales dont c’est aussi le 90 anniversaire. La lutte del Frente Popular contre le fascisme de Franco se soldera, par manque d’investissement militaire européen, par une victoire fasciste et d’une chasse meurtrière des républicains espagnols, décimant des familles entières et des milliers de combattants découverts dans des charniers mis à jour ces dernières années. S’en ai suivi un débat très riche dans une salle comble, dont le maire et des élu·e·s d’Amboise étaient présents. De l’avis de tous, et dans la période actuelle, il ressort fortement que la connaissance de notre histoire est incontestablement indispensable à la construction du futur. L’après-midi s’est prolongé, convivialement, autour d’un buffet et du verre de l’amitié. La souscription récoltée sera versée au fonctionnement de notre, de votre, journal.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1109 du 18 novembre 2026