Les 13 et 14 novembre, le Parti communiste français a participé à Madrid à la 50e édition de l’EUCOCO, la Conférence européenne de coordination du soutien et de la solidarité avec le peuple sahraoui. Un rendez-vous international majeur qui a réuni des représentants de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), du Front Polisario, des organisations de solidarité, des élus et des délégations venues de nombreux pays. Pour le PCF, cette participation a permis de réaffirmer notre solidarité avec le peuple sahraoui et son représentant légitime, le Front Polisario, dans son combat pour l’exercice de son droit inaliénable à l’autodétermination. Ces deux journées ont été l’occasion d’échanges avec plusieurs figures importantes de cette lutte, parmi lesquelles Bucharaya Hamudi, Premier ministre de la RASD, Omar Mansour, représentant du Front Polisario auprès des institutions européennes, Abdulah Arabi, représentant du Polisario en Espagne, ainsi que Pierre Galand, fondateur historique de l’EUCOCO et infatigable artisan de la solidarité internationale avec le peuple sahraoui. Au-delà des rencontres, cette 50e édition a confirmé l’urgence de faire respecter le droit international. Alors que les pressions diplomatiques s’accentuent pour imposer une prétendue solution au conflit, le principe de l’autodétermination ne saurait être sacrifié sur l’autel des intérêts géopolitiques et économiques. Les acquis du droit international, notamment les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le statut distinct du Sahara occidental et le consentement du peuple sahraoui, constituent des points d’appui politiques essentiels que nous devons davantage mobiliser dans notre travail. Pour le PCF, cette solidarité doit désormais se traduire par des initiatives politiques concrètes. La France porte une responsabilité particulière. Nous devons agir pour empêcher que l’État français, ses entreprises et ses collectivités territoriales contribuent, directement ou indirectement, à la normalisation de l’occupation et à l’exploitation des ressources du territoire sahraoui. Les coopérations économiques, institutionnelles et territoriales doivent être examinées à l’aune du droit international. Les débats autour du Paris-Dakar 2027 et de son éventuel passage au Sahara occidental illustrent parfaitement ces enjeux. Ils interrogent la responsabilité des acteurs français dans la légitimation d’une situation coloniale toujours en cours. Cette démarche doit également s’appuyer sur les collectivités communistes, les élus et nos réseaux internationaux. Les échanges avec les élus des municipalités communistes d’Ivry, de Vitry et de Gonfreville-l’Orcher, aux côtés de Pierre Galand, ont rappelé combien cet engagement s’inscrit dans une histoire vivante de solidarité internationaliste. Cette 50e EUCOCO doit être un point d’appui pour renforcer l’action du PCF. À travers ses parlementaires, ses élus locaux, ses relations internationales et son expression politique, notre Parti dispose de leviers pour faire entendre une exigence : le respect du droit du peuple sahraoui à décider librement de son avenir. La solidarité internationaliste n’est pas un héritage que l’on commémore. C’est un combat que l’on poursuit.

Julien Sueres

Article publié dans CommunisteS, numéro 1109 du 18 novembre 2026