1936 fut une année magnétique, l’année du Front populaire ! Notre hebdomadaire Communistes lui rend hommage en évoquant, chaque semaine de 2026, des événements survenus la semaine équivalente (ou presque) de 1936.

16/22 novembre 1936 (40)

Le suicide de Roger Salengro

Le ministre de l’Intérieur du Front opulaire, Roger Salengro, se suicide, à Lille, le 17 novembre, victime d’une campagne haineuse et mensongère de l’extrême droite sur sa prétendue « désertion » durant la guerre. À cette occasion, l’Humanité sort une édition spéciale. Gros titre sur six colonnes : « La calomnie a tué Roger Salengro ! » Les surtitres et sous-titres commentent : « Encore une victime du fascisme ! En voilà assez ! Il faut agir ! Durement frappé par les abominables diffamations du « Gringoire » de Chiappe et de toute la presse hitlérienne, dont les effets se marquaient de jour en jour sur son visage, le ministre de l’Intérieur est mort ce matin, à 9 heures, asphyxié au gaz. Il n’avait que 46 ans. Maurice Thorez et Jacques Duclos sont immédiatement partis pour saluer la dépouille mortelle de cette victime des fascistes impunis, aux côtés des travailleurs du Nord et partageant leur indignation. En prison, les calomniateurs aux gages de Hitler, qui par tous les moyens veulent abattre les démocrates et, en eux, la démocratie ! Suppression de la presse fasciste de guerre civile et de provocation au meurtre, le « Gringoire » qui a tué Salengro, « l’Action française » de Maurras, le « Candide » des campagnes de faux, le « Flambeau » des tueurs de Français, les feuilles doriotistes et autres, à la solde de la Gestapo ! » L’éditorial de Paul Vaillant-Couturier s’intitule « La presse qui tue. » D’imposantes manifestations se tiennent le dimanche 22 novembre dans tout le pays : à Paris et à Lille, on parle de 500 000 personnes chaque fois. Les manifestants crient à la fois « À bas le fascisme assassin ! » et « À bas le blocus de l’Espagne ! » Signe de la forte politisation de la société en cette fin 1936, l’Humanité se porte plutôt bien. Une nouvelle formule est à l’étude pour la fin novembre, qui proposerait cinq éditions quotidiennes du journal ; on prépare un lancement à 750 000 exemplaires, avec l’ambition affichée d’aller vers un tirage à un million d’exemplaires. Sous le titre « Le complot hitlérien en Algérie », série d’articles sur les agissements de l’extrême droite en Algérie, sous l’œil bienveillant des autorités. En Espagne, Hitler et Mussolini reconnaissent « la junta de Burgos », le pouvoir factieux de Franco. « Pendant ce temps, le gouvernement du Front populaire s’obstine à maintenir le blocus qui a déjà coûté tant de sang aux républicains espagnols et qui menace la paix », regrette Marcel Cachin.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1109 du 18 novembre 2026