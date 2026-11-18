Avec les annonces de Marine Le Pen et Jordan Bardella sur leur projet de système de retraites, le RN met en lumière, une fois de plus, ses choix de société fondamentalement injustes et attaque la solidarité nationale. Le projet du Rassemblement national repose bel et bien sur les mêmes fondements économiques que ceux de la droite et du MEDEF: travailler plus, surtout pour les plus précaires et gagner moins avec des retraites ouvertes aux marchés financiers !

Les promesses de départs à la retraite entre 60 et 62 ans sont des faux-semblants. Le RN les conditionne en fait à la durée de cotisation en durcissant les conditions pour valider un trimestre. Il propose tout simplement de travailler plus longtemps, 220 heures contre 150 heures actuellement.

Il veut durcir aussi la décote et limiter la prise en compte des périodes de chômage.

Qui en paierait le prix ? Les salariés aux carrières hachées, les précaires et particulièrement les femmes, déjà confrontées aux temps partiels imposés, aux bas salaires et aux interruptions d'activité. Faudrait-il une carrière sans accident pour mériter une retraite digne ?

Le RN veut supprimer les critères de pénibilité, remplacés par l'âge d'entrée dans un emploi stable. Que dit-il aux aides-soignantes, aux ouvriers, aux travailleurs de nuit, à celles et ceux dont le corps s'use au travail ? La pénibilité ne disparaît pas parce qu'on décide de ne plus la reconnaître !

Le RN propose aussi une capitalisation obligatoire, alimentée notamment par la réaffectation de 12 milliards d'euros par an provenant de financements liés au logement et à la formation professionnelle. Qui compensera ces budgets ? Et pourquoi ouvrir davantage les retraites aux marchés financiers ?

Pour le PCF, un système de retraites digne du XXIe siècle est un projet de civilisation. La retraite doit être un temps de vie libéré du travail, consacré à des activités choisies, émancipatrices, à la culture, aux solidarités et à la participation à la société.

Les retraité·es ne sont pas une charge : ils et elles contribuent pleinement à la vie sociale. Alors que l'âge de départ se rapproche de l'espérance de vie en bonne santé, nous refusons que ces années soient confisquées !

Nous défendons la retraite à 60 ans, la reconnaissance de la pénibilité, l'augmentation immédiate des pensions de base et complémentaires, leur indexation sur les salaires et une Sécurité sociale financée par les cotisations sociales. Cela exige des salaires plus élevés, l'égalité femmes-hommes et la mise à contribution du capital.

Le RN parle de solidarité, mais introduit la capitalisation. Il prétend défendre les travailleurs, mais il leur demande de travailler plus et efface les critères de pénibilité.

Nous défendons une retraite digne, solidaire et émancipatrice : la retraite n'est pas un marché, c'est une nouvelle étape de la vie !

À l'occasion de la mobilisation des retraité·es du 19 novembre, le Parti communiste français réaffirme son engagement pour une société dans laquelle les générations ne sont pas opposées les unes aux autres, mais solidaires.

Parti communiste français