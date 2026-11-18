La « surproduction d’élites » est de retour dans le débat public, et Gabriel Attal, qui avait été le rapporteur de la loi ORE, qui a créé Parcoursup, vante désormais la « démassification » de l’enseignement supérieur, qui serait le seul moyen de lutter contre le déclassement. La jeunesse refuse le fatalisme. Nous refusons de ne pas pouvoir poursuivre nos études. Nous refusons d’être condamnés à la précarité. Nous refusons l’idée de vivre moins bien que nos parents. Nous ne pouvons nier le déclassement actuel. En 2023, 27 % des diplômés du supérieur occupaient, six ans après leur sortie, un emploi moins qualifié que leur niveau, et le recrutement des cadres débutants a reculé de 16 % en 2025. La droite en tire une thèse commode. On formerait trop, et on formerait pour rien. Pourtant, la massification n’a rien d’un accident. Elle répond à une volonté d’ouvrir l’accès aux savoirs et d’élever le niveau de connaissance de la population, nécessaire face aux transformations économiques, technologiques et sociales. Y renoncer, c’est réserver à quelques-uns ce qui doit être un droit pour toutes et tout le problème n’est pas l’excès de diplômés, mais le manque d’emplois qualifiés. Notre appareil productif s’érode. L’industrie manufacturière ne pèse plus que 10,8 % de la valeur ajoutée, contre 19,8 % en Allemagne. Et l’on voudrait nous faire croire qu’on forme trop ? Hôpital, école, recherche, industrie, le pays a besoin de jeunes formés pour répondre à ses enjeux. Opposer le master au CAP est d’ailleurs une fausse querelle, car la formation professionnelle ne devrait jamais être mise en concurrence avec l’enseignement supérieur. Nous portons une nouvelle ambition, celle d’un enseignement supérieur au service du progrès, de la souveraineté et de l’émancipation. Nous voulons former plus, et former mieux. Nous voulons un pays qui donne aux jeunes diplômés les moyens de construire l’avenir. L’enseignement supérieur n’est pas un luxe, c’est une condition nécessaire pour l’avenir. Accepter de former moins, c’est accepter le déclin. Assumer de former plus et mieux, c’est se doter des leviers de transformation dont le pays a besoin.

Camille Mongin

Article publié dans CommunisteS, numéro 1109 du 18 novembre 2026