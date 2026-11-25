Le 25 novembre 2026 est marqué par un contexte de forte mobilisation sociale que nous soutenons. Les femmes, précarisées dans tous les domaines de la vie sociale et professionnelle parce que femmes, ont tout intérêt à revendiquer de vrais moyens pour le pouvoir d’achat et pour des services publics répondant aux besoins sur l’ensemble du territoire.

L’austérité budgétaire met en danger les services publics : les femmes en sont les premières salariées et usagères et donc les premières victimes.

C’est aussi une année marquée par l’adoption à l’Assemblée nationale de la loi intégrale, un combat de plusieurs décennies qui n’est pas terminé. Nous exigeons un budget intégral pour la mettre en place. Protection des femmes de nationalité étrangère, des mineur·e·s, renforcement de la lutte contre la prostitution y compris en ligne, des mesures fortes manquent encore et ont été sabotées par une partie de la droite et l’extrême droite.

En France, une femme est assassinée tous les 2,5 jours, tuée par son conjoint ou ex-conjoint. 80 % des plaintes des femmes pour viol sont classées sans suite, moins de 1 % d’entre elles aboutissent à une condamnation.

Voilà pourquoi le combat pour la loi intégrale est essentiel. Les personnes en situation de prostitution subissent la violence de l’exploitation et de la marchandisation de leur corps. Cela touche de plus en plus les mineur·e·s.

Nous réaffirmons notre position abolitionniste.

Nous sommes solidaires avec les femmes du monde entier qui vivent dans des territoires où des conflits perdurent, où l’extrême droite s’installe, où les régimes dictatoriaux règnent et où le terrorisme frappe.

Ces femmes, ainsi que les femmes réfugiées ou déplacées pour cause de conflit, subissent les conséquences mortifères des guerres, parce qu’elles sont souvent en première ligne.

Nous soutenons les mobilisations des femmes pour défendre la démocratie, la justice, l’égalité et la paix, contre les politiques d’extrême droite, de haine et de division, contre les intégrismes religieux.

Les communistes exigent :

• Un budget et l’examen de la loi intégrale le plus tôt possible au Sénat, afin qu’elle soit définitivement adoptée avant l’élection présidentielle.

• Une éducation à la vie affective relationnelle et à la sexualité (EVARS) effective sur l’ensemble du territoire dans le respect de la loi de 2001 et du décret de 2025

• Des moyens pour les services publics à la hauteur des besoins dans la santé, la justice, la sécurité, l’aide sociale à l’enfance, la petite enfance, l’accès aux droits, etc.

• Renforcer la loi du 13 avril 2016 relative à la lutte contre le système prostitutionnel.

• L’augmentation des financements des associations féministes, notamment celles qui accompagnent les femmes victimes de violences, et leurs enfants, qui assurent l’éducation populaire sur les questions de violence et d’égalité.

• L’arrêt immédiat des expulsions des exilées par le gouvernement français et l’application de la l’arrêt « Femmes afghanes ».

Shirley Wirden

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1110 du 25 novembre 2026