Deux réunions des vétérans.es du Gard ont eu lieu le 10 novembre, à Alès et à Nîmes, avec la participation de Nicolas Marchand, président de l’amicale et Christian Bastid, secrétaire de la fédération.

Au centre des débats, le mouvement social et notre campagne pour les élections de 2027. La portée des luttes, notamment de la mobilisation des lycéens et des étudiants, est soulignée, en même temps que les obstacles auxquels elles se heurtent, l’ampleur de la bataille d’idées, sur les moyens de financer les revendications, dans laquelle l’apport du parti, pour élever la conscience de classe, est original et essentiel.

L’inquiétude concernant le risque d’une victoire de l’extrême-droite est unanime. L’enjeu de notre candidature, avec Fabien Roussel, et de notre campagne est souligné comme un moyen indispensable pour contribuer à construire la majorité nécessaire pour la battre. Des points de vue divers sont formulés, mais tou.te.s expriment le respect de la décision des communistes et la volonté de mener campagne, certains posant cependant que la question de l’évaluation de notre choix de Congrès, il est rappelé que le CN, qui vient de se réunir, fera régulièrement le point de la situation et de notre campagne.

La discussion a porté aussi sur le rôle des vétérans, l’apport de leur expérience militante et d’organisation à la campagne. Deux initiatives, organisées par les vétérans et les sections concernées, sont envisagées pour janvier, sur la santé, les retraites et les mobilités.

Alain Nunez

Responsable des vétérans.es du Gard

Article publié dans CommunisteS, numéro 1110 du 25 novembre 2026