Lundi 16 novembre, dans le cadre du festival Cinéma et Liberté(s) organisé par le cinéma Le Castillet et la Ligue des droits de l’homme, la soirée d’hommage à René Vautier était animée par le PCF 66 et Le Travailleur catalan, en présence de Moïra Chappedelaine-Vautier, fille de René Vautier, de Gérard Streiff, journaliste, de Michel Coronas, responsable départemental du PCF, de François Boutonnet de Cinémaginaire (ex-gestionnaire du cinéma d’Elne) et de René Granmont pour le Travailleur catalan. Près de 120 spectateurs ont assisté à cette initiative qui voulait ainsi répondre à la décision du maire de droite extrême d’Elne de débaptiser la salle de cinéma de la ville.

Une très belle soirée qui a permis, après la projection du film À propos de… l’autre détail, de découvrir la vie et l’œuvre d’un grand cinéaste communiste, qui considérait « le cinéma comme un outil, comme une arme » dans le combat contre le fascisme et pour des valeurs humanistes. Avec À propos de… l’autre détail, réquisitoire terrible contre les exactions du lieutenant Le Pen lors de la guerre d’Algérie, la torture, sautait à la « gueule » de toutes et tous. La projection finie, on comprenait mieux pourquoi des petits nazillons avaient, la nuit précédente, craché leur haine sur les vitres du siège du PCF66 et du Travailleur catalan.

Les films de René Vautier n’ont jamais disparu grâce à Moïra, ambassadrice de ses bobines de luttes, qui se bat pied à pied pour conserver et diffuser encore et toujours les images d’un visionnaire dont les films passés parlent encore à nos futurs.

Le riche débat qui a suivi a permis de débattre du cinéma et de la liberté d’expression mise en danger par l’insidieuse expansion des idées d’extrême droite…

René Granmont

Le Travailleur Catalan

Article publié dans CommunisteS, numéro 1110 du 25 novembre 2026