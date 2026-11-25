En pleine mobilisation de la jeunesse, qui réclame des professeurs, des classes moins chargées et des lycées dignes de ce nom, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a avancé une piste de réponse, retirer des savoirs. Il a ouvert la porte à la suppression de l’enseignement scientifique en première et en terminale, un cours qui, selon lui, « a du mal à trouver son public et, en réalité, sa finalité ». C’est honteux.

On ne supprime pas un cours parce qu’il n’est pas attractif. Un ministre qui renonce à rendre les sciences désirables avoue son échec. Il le fait payer aux élèves. Pour tous ceux qui n’ont pas retenu de spécialité scientifique, ce cours est le seul contact avec les sciences après la seconde. Le supprimer, c’est organiser leur ignorance.

Cette annonce n’est pas un accident. La réforme du bac de 2019 et ses spécialités était dès l’origine un aveu d’échec de l’école française dans les filières scientifiques. Au lieu de s’attaquer au manque d’élèves, de professeurs et de moyens, elle a sorti les mathématiques du tronc commun. Elle a laissé chacun se détourner des sciences, au rythme d’une économie qui se tertiarise et se désindustrialise. Ce n’est pas en supprimant encore des heures de maths ou de sciences qu’on améliorera le niveau des élèves.

Comment former des citoyens capables de déceler l’obscurantisme, quand on leur retire l’esprit scientifique ? Comment susciter des vocations d’ingénieurs et de techniciens, quand on fait des sciences une variable d’ajustement ? Ce gouvernement ne veut pas réindustrialiser le pays.

Et ce n’est même pas efficace. Les lycéens dénoncent des journées de 8 heures à 18 heures, des trous dans les emplois du temps, des professeurs absents et non remplacés. La solution est de mettre des enseignants devant les élèves, pas de raboter les programmes.

La nation a besoin d’ingénieurs, de chercheurs, de soignants, d’ouvriers qualifiés et de citoyens lucides. Elle a besoin d’un service public de l’orientation qui permette à chaque jeune de découvrir des métiers, de choisir, de se réorienter, et qui planifie les formations selon les besoins du pays.

Monsieur le ministre, prenez vos responsabilités et mettez enfin les moyens.

Camille Mongin

Article publié dans CommunisteS, numéro 1110 du 25 novembre 2026