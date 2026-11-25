1936 fut une année magnétique, l’année du Front populaire ! Notre hebdomadaire Communistes lui rend hommage en évoquant, chaque semaine de 2026, des événements survenus la semaine équivalente (ou presque) de 1936.

23/29 novembre 1936 (41) « Blum à l’action ! »

Le 27 novembre, au Vélodrome d’hiver (Paris), la gauche du Front populaire, PC, PS, Radicaux ainsi que la CGT, sous la présidence de Francis Jourdain, tient un meeting électrique. L’Huma parle de 50 000 personnes. « Vive Blum ! » crient les uns, « Blum à l’action ! » ripostent les autres. Nos mots d’ordre, dit Thorez, sont « À bas le fascisme ! Vive l’Espagne républicaine ! Vive l’union du Front populaire ! » Il dénonce l’arrogance du patronat, les provocations des ligues et de leur presse, l’aventurisme de Hitler. Il salue « les frères espagnols avec les combattants de l’héroïque colonne internationale » et demande la levée du blocus. Blum avance l’argument de la fragilité du Front populaire : « La chute du gouvernement est impossible du dehors, elle est par contre fort aisée du dedans. » Il attaque le cynisme du patronat, parle très peu de l’Espagne. Alors que la salle crie « Des avions pour l’Espagne ! », il dit : « Jusqu’à présent, à ma connaissance, aucune nation d’Europe n’a dénoncé le pacte dit de non-intervention. » La salle accueille ce propos « avec stupeur. » Le leader socialiste conclut en affirmant sa fidélité au programme du Front populaire… Selon le correspondant du journal, longtemps après le meeting résonnent encore les cris « Blum à l’action ! » et « Des avions pour l’Espagne ! »

Le grand patronat depuis plusieurs semaines contre-attaque violemment : il sabote l’économie, s’oppose aux lois sociales, aux contrats collectifs, ne respecte pas ses engagements sur les salaires, organise la vie chère, rompt les négociations. D’où la multiplication des grèves, des conflits de plus en plus violents comme à Clichy où le patron d’une usine de savon (ce dernier par ailleurs membre du parti fasciste PSF) tire au revolver sur les ouvriers et tue l’un d’eux, Tahar Acherchour. Les syndicats rendront un hommage solennel à ce prolétaire d’origine algérienne (on parle de 200 000 personnes) ; une délégation ouvrière accompagnera le corps jusqu’en Algérie (Kabylie).

Le PCF se considère mal traité par la radio d’État et demande l’application, ici aussi, du programme du Front populaire (de janvier 1936) : « Organisation des émissions radiophoniques d’État en vue d’assurer l’exactitude des informations et l’égalité des organisations politiques et sociales devant le micro. »

Tout au long de la semaine, le quotidien communiste rendra largement compte du 8e congrès des Soviets en URSS où Staline exaltera la nouvelle constitution démocratique (alors que commence la série des procès de Moscou).

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1110 du 25 novembre 2026