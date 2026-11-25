À l’origine prévue en marge du sommet de l’APEC, la rencontre à trois, Xi-Trump-Poutine, l’aura finalement éclipsé. Plusieurs leçons sont à retenir de ce sommet à trois tenu dans une ville qui symbolise la croissance chinoise. Petit village frontière avec Hong Kong en 1970, Shenzhen est aujourd’hui une mégapole de 17 millions d’habitants.

Cette rencontre n’est pas un nouveau Yalta. Ce n’est pas un partage de zones d’influence entre systèmes économiques et politiques différents. C’est encore moins une nouvelle alliance ou une sorte de front commun. La déclaration finale est peu engageante : quelques généralités sur la réforme de l’ONU, quelques belles paroles sur les arsenaux nucléaires. La critique de la CPI et de la CIJ sert la politique de Trump contre le droit international mais elle ne change en réalité rien dans les faits. Le point sur l’augmentation de la production pétrolière est sans doute le point important, en ces temps de choc mondial du fait de la guerre de Trump et de Netanyahou au Proche-Orient.

Au-delà de la déclaration, ce sont les dynamiques internationales qui sont importantes. La rencontre et ses résultats disent exactement ce que chacun des trois acteurs vient y chercher et où se situe le croisement de leurs intérêts.

Trump représente un impérialisme étatsunien en pleine refondation, mais confronté à ses propres contradictions et tactiquement en panne. Ayant essuyé une défaite face à l’Iran et empêtré dans un bourbier qu’il a lui-même créé dans le Golfe, il est également affaibli après sa défaite aux midterms. Cherchant à reprendre la main sur « quelque chose », il rouvre dans ce contexte le dossier ukrainien.

Poutine affirme l’importance de la politique asiatique de la Russie. Il ne s’agit pas d’un « retour » sur la scène internationale, étant donné qu’elle n’en a jamais été réellement et totalement exclue, à part du point de vue des Européens. La politique asiatique, arctique, africaine de la Russie a toujours été active. Il est cependant certain que cette rencontre replace la Russie dans une dimension internationale, répondant ainsi à ceux qui, à Moscou, pensent et écrivent qu’il faudrait sortir du bourbier ukrainien.

Xi, surtout, en tant que grand organisateur, illustre la doctrine internationale chinoise. C’est le grand vainqueur, pour une raison précise : la direction chinoise théorise et applique une conception des relations internationales rejetant toute alliance exclusive et toute approche de blocs. Elle est donc bien adaptée à la situation réelle et concrète actuelle.

Certes, les déclarations publiques font apparaître peu d’avancées concrètes immédiates. La trêve commerciale entre la Chine et les USA s’achève toujours le 10 janvier 2027. Il n’y a pas, à ce stade, d’avancée majeure publique du projet sino-russe de gazoduc « Force de Sibérie 2 » depuis le mémorandum de septembre 2025. Cependant, les discussions ont aussi porté sur des points non développés dans la déclaration finale. C’est de Shenzhen que Poutine a annoncé que n’était « plus actuel », ce qui faisait l’un des cœurs de la position russe sur l’Ukraine, à savoir le mémorandum de décembre 2021 demandant le retrait des troupes de l’OTAN.

Cependant, la rencontre de Shenzhen a bien une signification historique. Elle montre l’évolution profonde des rapports de force internationaux. Il y a dix ou quinze ans, une telle rencontre aurait été inimaginable. Aujourd’hui, les États-Unis n’ont plus les moyens de prétendre être la seule puissance internationale, si tant est qu’ils ne le fussent jamais. La phase néolibérale de la mondialisation capitaliste dominée par les USA est bel et bien terminée. Ils doivent aujourd’hui accepter un exercice qui les place sur un pied d’égalité avec d’autres puissances. De ce point de vue, Shenzhen est bien une nouveauté et un catalyseur de l’évolution des plaques tectoniques internationales.

Cela explique aussi pourquoi l’Europe est hors-jeu : à force de n’espérer leur salut que dans le giron du capitalisme et de l’impérialisme étatsunien, les bourgeoisies européennes se sont elles-mêmes sabordées.

Nul ne peut prédire les suites d’une telle rencontre. Il ne s’agit pas de la naissance d’une « triade » constituée et cohérente. Les contradictions et les contre-tendances sont très importantes. L’objectif final de la stratégie nationale étatsunienne est toujours la Chine. La rencontre de Shenzhen ne le remet pas en cause. Mais elle représente une étape importante dans le basculement du monde que les Européens et singulièrement la France devrait entendre.

Vincent Boulet

Membre du CEN en charge des questions de paix, de défense et des relations internationales

Article publié dans CommunisteS, numéro 1110 du 25 novembre 2026