Le 29 novembre, mobilisons-nous pour l’établissement de l’État de Palestine !

À Gaza, le cessez-le-feu a apporté un soulagement légitime : fin des combats, libération des otages israéliens détenus par le Hamas. La résolution 2803 de l’ONU du 17 novembre appelle à son respect absolu. Mais 300 victimes palestiniennes sont à déplorer depuis l’entrée en vigueur officielle du cessez-le feu. Et aucun chemin n’est ouvert pour une résolution politique du conflit et l’instauration d’une paix durable, c’est-à-dire pour le respect des droits nationaux du peuple palestinien.

Avec neuf autres États, la France a reconnu l’État de Palestine. C’était est un premier pas, longtemps attendu et longtemps exigé. Il a notamment contraint l’administration Trump à prendre une initiative pour arrêter les bombardements incessants de Gaza et de sa population civile. Il en appelle cependant d’autres, afin de concrétiser la perspective d’un Etat de Palestine sur la base des frontières de 1967, réunissant la Cisjordanie et Gaza et avec Jérusalem-Est pour capitale.

Car le gouvernement israélien d’extrême droite n’a pas renoncé à ses visées annexionnistes des territoires palestiniens. En Cisjordanie, les colons appuyés par l’armée poursuivent leurs actions incessantes de colonisation. La bande de Gaza n’est pas évacuée intégralement et sa population, après avoir subi la tutelle intégriste du Hamas, reste privée du droit d’administrer souverainement son territoire. De plus, à quelques jours du premier anniversaire du cessez-le-feu au Liban, l’armée israélienne ne s’est toujours pas retirée de la totalité du territoire de ce pays. Le gouvernement israélien menace toujours la zone du Proche et du Moyen-Orient de chaos.

L’avenir du peuple palestinien et du mouvement national palestinien se joue maintenant.

Le Parti communiste français réaffirme sa solidarité avec l’OLP, avec laquelle il a fondé l’Alliance internationale pour les droits du peuple palestinien, le 4 juin dernier. Comme l’exige l’OLP, les institutions et les territoires palestiniens doivent être unifiés sous son égide, en tant que seule représentante légitime du peuple palestinien. Toute tentative d’où qu’elle vienne visant à nier la souveraineté de l’État de Palestine, représenté par l’OLP, à Gaza et en Cisjordanie reviendrait à poursuivre la violation du droit international.

L’heure est au respect du droit international, à la mise en place de la solution politique à deux États afin d’aboutir enfin à une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens.

Le PCF réaffirme sa solidarité avec les communistes palestiniens et israéliens. Il apporte son plein soutien, en Israël, au camp de paix et aux forces démocratiques qui combattent la politique de Netanyahou et de son gouvernement de fanatiques.

Le PCF appelle la France à :

Agir pour répondre à l’urgence humanitaire à Gaza, en déployant les moyens permettant à une population privée de tout, de se nourrir, de se soigner et d’être abritée correctement au seuil de l’hiver.

Agir concrètement pour la mise en place d’un État de Palestine, aux côtés de l’État d’Israël, donc pour l’arrêt de l’occupation et de la colonisation. Cela impose de prendre des sanctions économiques, financières et commerciales contre le gouvernement israélien. L’accord d’association UE-Israël doit être suspendu. Sans attendre les décisions de l’UE, la France, dans le prolongement de la déclaration de la conférence de New York du 29 juillet 2025 et de la reconnaissance de l’État de Palestine, doit prendre la tête d’une coalition internationale d’États prenant des initiatives en ce sens.

Agir pour traduire en justice les responsables israéliens du génocide commis à Gaza, en application des mandats d’arrêts de la CPI, et pour traduire les responsables du Hamas pour leurs crimes.

Agir pour la libération des prisonniers politiques palestiniens, au premier rang desquels figure Marwan Barghouti.

Le PCF appelle à participer aux manifestations du 29 novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour les droits du peuple palestinien.

Signataire de l’appel initié par la LDH, il appelle à se grouper avec les autres signataires de cet appel.

RDV à Paris : Place de la République, 13h30, au croisement de la place et de la rue du Faubourg du Temple

Article publié dans CommunisteS, numéro 1063 du 19 novembre 2025.