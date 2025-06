80 ans de la signature de la charte des Nations Unies - déclaration du PCF

Le 26 juin 1945 fut adoptée la Charte des Nations unies à l’issue de la Conférence de San Francisco réunissant les représentants de 51 pays à l’initiative des Alliés de la seconde guerre mondiale.

Cette Charte qui allait entrer en vigueur le 24 octobre 1945 définit les buts et les principes de l’Organisation des Nations unies ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs de ses différents organes.

Rédigée selon son préambule par Nous, peuples des Nations unies, la Charte marque une rupture positive dans l’histoire des relations internationales en faisant de la Paix à la fois le but et le moyen des relations entre les Etats et le fondement du droit international. Elle bannit le recours à la force et à la menace de l’emploi de la force et les États membres s'engagent à régler leurs différends avec des moyens pacifiques, négociations diplomatiques, médiations, bénéficiant du support de l'ONU.

Conçue aux termes de son préambule non seulement pour nous préserver du « fléau de la guerre », mais aussi pour promouvoir « les droits fondamentaux de l’homme » et « favoriser le progrès social », la Charte conserve toute sa valeur aujourd’hui, énonçant des buts et des principes universels reconnus par les 193 Etats membres.

A l’heure où semble de nouveau régner la loi du plus fort et où le droit international est piétiné, le Parti Communiste Français réaffirme avec force son attachement aux principes du droit international et au règlement pacifique des conflits. Le PCF appelle à renforcer le rôle de l’ONU et à la replacer au centre des relations internationales. Dans cet esprit, il soutient les efforts, notamment ceux de la société civile, visant à réformer l’ONU pour lui donner les moyens d’une plus grande efficacité.

La Charte des Nations unies a constitué une avancée de la conscience humaine. Il nous faut œuvrer à l’avènement de l’ONU du XXIe siècle au service de la paix et des peuples.

Parti communiste français

Le 26 juin 2025