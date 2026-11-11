Afrique du Sud : le recul de l’ANC ouvre une nouvelle séquence politique

Les élections municipales du 4 novembre 2026 confirment une transformation profonde du paysage politique sud-africain. L’African National Congress (ANC), qui a conduit la lutte contre l’apartheid et gouverne le pays depuis 1994, demeure la première force politique, mais son hégémonie appartient désormais au passé. L’entrée du Parti communiste sud-africain (SACP) dans la compétition électorale sous ses propres couleurs et la multiplication des municipalités sans majorité absolue ouvrent une période d’incertitude. Les résultats constituent également un avertissement à un an de la conférence élective de l’ANC, prévue en décembre 2027.

L’ANC recule, mais conserve sa position centrale

Avec 30,76 % des suffrages et 3 246 sièges municipaux, l’ANC enregistre son plus mauvais score électoral depuis la fin de l’apartheid. Il avait obtenu environ 45,6 % aux municipales de 2021 et 40,2 % aux législatives de 2024. La Democratic Alliance (DA) recueille 26,64 %, devant uMkhonto weSizwe (MKP) de l’ancien président Jacob Zuma, les Economic Freedom Fighters (EFF) de Julius Malema (6,22 %) et ActionSA (5,67 %).

Ce recul doit néanmoins être contextualisé. L’ANC reste le premier parti du pays, conserve une majorité absolue dans 53 municipalités et arrive en tête dans 128 sur un total de 257. La participation, passée de 45,9 % en 2021 à environ 52 %, montre par ailleurs que son affaiblissement ne résulte pas simplement d’une absence accrue. Enfin, une partie de son électorat s’est déplacée vers des formations issues de ses propres divisions, notamment le MKP et les EFF. La dispersion des suffrages ne signifie pas une adhésion générale au programme libéral de la DA.

Il serait réducteur cependant de réduire cette évolution à une querelle de personnes. Les scandales de corruption, les luttes de factions, le chômage massif, les inégalités persistantes et la dégradation des services municipaux ont progressivement érodé la confiance populaire. L’ANC paie aussi les contradictions d’une transition démocratique qui a profondément transformé les institutions politiques sans modifier suffisamment les structures économiques héritées de l’apartheid. Son capital historique demeure considérable, mais il ne constitue pas une garantie électorale.

Le SACP franchit un pas historique

Pour la première fois, le Parti communiste sud-africain (SACP), allié historique de l’ANC au sein de l’alliance tripartite avec la centrale syndicale COSATU, a participé aux élections municipales sous sa propre bannière. Cette décision marque une évolution importante dans les relations entre les deux organisations.

Selon la Commission électorale indépendante (IEC), le SACP recueille 2,29 % des suffrages proportionnels municipaux. Ce résultat témoigne d’une capacité de mobilisation électorale autonome. Le parti réalise des percées dans l’Eastern Cape, où il obtient cinq sièges à Buffalo City.

Cette participation indépendante de celle de l’ANC exprime des divergences politiques anciennes, particulièrement sur les orientations économiques, les politiques sociales et les rapports entre le mouvement de libération et les classes populaires. Elle ne signifie pourtant pas la disparition de l’alliance historique. Des responsables de l’ANC envisagent déjà des coalitions avec le SACP, tandis que son secrétaire général, Solly Mapaïla, lie une éventuelle coopération à une réorientation des politiques économiques. La question est désormais de savoir si cette autonomie électorale débouchera sur une autonomie stratégie durable.

Des municipalités difficiles à gouverner, une succession à préparer

La fragmentation électorale annonce des négociations complexes dans une grande partie des municipalités. Les coalitions seront souvent indispensables, notamment dans les grandes agglomérations. Or l’expérience montre que ces alliances peuvent être fragilisées par les changements de majorité, les motions de défiances répétées et les rivalités autour des fonctions exécutives.

Un projet de loi sur les coalitions municipales prévoit notamment de formaliser les accords entre partis, d’allonger les délais de négociation et d’encadrer les motions de défiance. Ces dispositions pourraient favoriser la stabilité, à condition de ne pas affaiblir le contrôle démocratique. La principale difficulté reste celle de la gouvernance : l’approvisionnement en eau, l’électricité, l’assainissement et les services publics dans des collectivités souvent confrontées à de graves difficultés financières et administratives.

Ces résultats pèseront inévitablement sur la Conférence élective de l’ANC de décembre 2027, qui désignera le prochain président du parti. Cyril Ramaphosa, au terme de son second mandat à la tête du parti, ne pourra pas se représenter. La bataille de succession risque d’exacerber les divisions internes alors que l’ANC devra préparer les élections générales de 2029.

Deux orientations pourraient s’affronter : poursuivre les compromis actuels, notamment avec la DA au sein d’un gouvernement d’unité nationale, ou rechercher une reconstruction politique autour des forces historiquement liées au mouvement de libération. Cette seconde perspective suppose de répondre aux attentes sociales qui ont nourri leur éloignement.

Félix Atchadé

responsable du collectif Afrique du PCF

Article publié dans CommunisteS, numéro 1108 du 11 novembre 2026