Face à la privatisation du réseau bus de la RATP, les communistes mobilisés

Depuis le 1er novembre, l’EPIC RATP n’exploite plus le réseau francilien historique de bus. Plus aucun bus n’est donc entretenu ni conduit par des agents RATP.

Valérie Pécresse et la droite régionale ont fait le choix de transférer le réseau bus (exploité jusqu’ici par la RATP) à des filiales privées via des appels d’offre.

C’est avant tout une bataille politique, car d’autres choix étaient possibles. La droite régionale est allée jusqu’à refuser à l’EPIC RATP le droit de répondre aux appels d’offre et a obligé tous les candidats à créer des filiales de droit privé pour empêcher le réseau de rester aux mains d’entreprises publiques.

Les réseaux du tramway, métro, RER et Transilien connaîtront le même sort dans les prochaines années si personne ne l’empêche.

L’ensemble du réseau a donc été découpé en 13 lots. Depuis le 1er novembre 2025, ces lots ont été peu à peu attribués à leurs nouveaux exploitants (Keolis, Transdev, Cap Île-de-France et ATM). Les derniers lots ont été transférés au 1er novembre 2026. L’ensemble du réseau est donc aujourd’hui exploité par des entreprises privées, dont l’objectif premier n’est pas de transporter des personnes mais de faire de l’argent.

Les privatisations dans l’énergie, les autoroutes, les télécoms, etc., nous ont montré ce qui se passe à chaque fois : un service de moindre qualité avec des prix qui explosent.

Concrètement :

- Pour la Région et Île-de-France Mobilité : 5 milliards dépensés en rachat de bus et de centres bus à la RATP, publicité et étude des appels d’offre, etc., et pas un bus en plus ! Les hausses de prix du pass Navigo vont continuer pour payer la privatisation.

- Pour le personnel : un transfert obligatoire vers l’entreprise ayant remporté l’appel d’offre avec une dégradation des conditions de travail et, dans certains cas, des baisses de rémunération, augmentant encore les difficultés de recrutement.

- Pour les usagers : une qualité de service qui baisse : matériel moins bien entretenu et formation au rabais pour les futurs machinistes. Cela veut dire moins de bus en état et donc plus de temps d’attente, voire des risques de sécurité avec une multiplication d’accidents pour causes matérielles ou humaines.

Il est encore possible d’agir :

-Au niveau européen en modifiant les traités qui poussent à la privatisation du transport ;

- Au niveau national en décrétant le transport secteur stratégique et donc hors traités ;

- Au niveau régional en instaurant une régie régionale d’exploitation de ces lignes.

Notre section co-organisera avec le groupe communiste à la Région une journée de réflexion le 19 novembre pour dégager un projet précis et très détaillé qui serve de point d’appui pour la période à venir.

La perspective étant de créer dès maintenant le chemin qui permette de transformer les élections régionales de 2028 en référendum sur le modèle de transports que veulent les Franciliens et ne plus laisser Pécresse détruire notre région !

Olivier Munoz

Article publié dans CommunisteS, numéro 1108 du 11 novembre 2026