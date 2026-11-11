Des profs plutôt que des missiles

Hier, les lycéens ont manifesté aux côtés des étudiants, des apprentis et des travailleurs. Dans les cortèges, nous avions une même raison de nous mobiliser. Depuis le début de la mobilisation, celles et ceux qui ont choisi de répondre à la colère par le silence, le mépris et la répression nous rétorquent que nous sommes fous. Que l’État n’a plus les moyens.

Des professeurs devant chaque classe, des établissements dignes, des formations accessibles à toutes et tous. Nos revendications seraient trop coûteuses. Il faudrait donc accepter de sacrifier l’avenir de la jeunesse et celui du pays au nom du sérieux budgétaire.

Une pirouette bien étonnante. La comédie jouée par Emmanuel Macron il y a quelques semaines sur le péril russe et la guerre à nos portes nous démontre pourtant l’inverse. Quand il s’agit d’acheter des armes, le gouvernement sait où trouver des milliards.

Des milliards pour les armes

Cette année, il prévoit de consacrer 6,4 milliards d’euros supplémentaires aux armées, soit une hausse de 11 %. Le budget de la défense atteindrait ainsi 63,4 milliards d’euros, soit le double de son niveau de 2017. Ce que Sébastien Lecornu nous présente comme impossible pour nos services publics devient une priorité dès qu’il s’agit de réarmement.

En 2027, si les orientations budgétaires présentées la semaine dernière sont tenues, la dépense militaire serait quasiment équivalente au budget de l’Éducation nationale. Et pendant que le gouvernement accélère le réarmement, il prive nos lycées de moyens, supprime des postes d’enseignants et organise la sélection sociale. Étonnantes priorités, qu’il s’agirait d’assumer pleinement.

Des classes surchargées par choix politique

Que l’on cesse de présenter les classes surchargées et les heures de cours perdues comme une fatalité. Elles sont le résultat de choix politiques. Derrière chaque poste de prof supprimé, chaque avenir contraint par Parcoursup, il y a la production d’armes et de missiles en tout genre qui alimente les guerres.

Emmanuel Macron fait le choix de l’OTAN plutôt que celui des enfants de ce pays. Former une génération, c’est pourtant préparer l’avenir du pays.

Nous aurons besoin de personnels soignants, d’ouvriers qualifiés, d’enseignants et de chercheurs pour répondre aux besoins de la population et relever le défi écologique. Comment prétendre construire la France de demain en refusant à sa jeunesse les moyens d’étudier aujourd’hui ?

C’est ce que portent les lycéennes et les lycéens mobilisés.

Leur combat concerne tout le pays.

Quand ils réclament des profs et que les cheminots exigent des embauches pour faire rouler les trains, ils défendent tous deux les services publics dont nous avons besoin. C’est ce qui nous a réunis le 5 novembre. À nous de poursuivre ensemble la mobilisation, dans les lycées, les CFA, les universités et les entreprises.

Oui, nous avons les moyens. C’est une question de priorités politiques. Celles du gouvernement sont la militarisation et les dividendes. Les nôtres sont de construire le pays, de former sa jeunesse et de répondre aux défis qui nous font face.

Bastien Bonnargent

secrétaire général du MJCF

Article publié dans CommunisteS, numéro 1108 du 11 novembre 2026