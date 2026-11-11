Une journée d’automne pour comprendre le monde et construire les solidarités

Le samedi 7 novembre, la fédération du PCF de Tarn-et-Garonne et son journal fédéral Les Nouvelles82 organisaient leur traditionnelle journée d’automne. Un rendez-vous de formation politique ouvert à toutes et tous, pour prendre le temps de comprendre les grands enjeux de notre époque, confronter les idées et chercher collectivement des réponses aux crises qui traversent le monde.

La matinée était consacrée à l’avenir de l’agriculture face au capitalisme et au dérèglement climatique. Nathan Eryeh-Fort, membre de la commission Agriculture du PCF, a développé une analyse des mécanismes du système capitaliste, qui dépossède progressivement les agriculteurs de leurs choix de production, leur fait supporter l’essentiel des risques et des charges, tandis que les profits sont captés par les grands groupes de l’agro-industrie et de la distribution.

La crise agricole et climatique n’a rien d’une fatalité ni d’un accident : elle est le produit d’un modèle économique qui privilégie la rentabilité au détriment des travailleurs, de l’environnement et de notre souveraineté alimentaire. Alors que se prépare la PAC 2028, les communistes réaffirment leur opposition à un budget européen qui continue de favoriser les grands propriétaires fonciers, sans tenir suffisamment compte du nombre de travailleurs ni des revenus réellement tirés de leur activité. Le PCF défend une autre orientation : une PAC fondée sur l’emploi agricole, garantissant des revenus dignes, encourageant les installations et accompagnant les changements de pratiques nécessaires à une agriculture durable.

La maîtrise du foncier, la responsabilité collective dans la production alimentaire et la nationalisation du crédit agricole ont également nourri les échanges. Autant de pistes qui ont suscité questions, débats et adhésion autour d’une conviction partagée : il est urgent de reprendre la main sur notre agriculture.

L’après-midi, changement de continent, mais même exigence de justice et d’émancipation. Alors que la question du Sahara occidental semble progressivement reléguée au second plan sur la scène internationale, les participants se sont penchés sur le combat du peuple sahraoui pour son droit à disposer de son propre avenir.

Michelle Decaster, présidente de l’AFASPA, a dressé un état des lieux des répressions exercées par le Maroc et présenté la résistance du Front Polisario, déterminée et combative. Une importante délégation de la diaspora sahraouie de la région, conduite par Mohamed Laghdaf Ould Aoua, responsable de la diaspora sahraouie en Europe, et NajemAnna, président de l’association de la diaspora sahraouie à Montauban, était également présente. Un message de Mohamed Ali Zerouali, représentant du Front Polisario en France, a été lu à cette occasion.

Celui-ci a salué l’engagement de la fédération du PCF de Tarn-et-Garonne, des associations de solidarité et des militants mobilisés. Il a rappelé que le Sahara occidental demeure une question de décolonisation et que le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui ne peut être sacrifié aux intérêts géopolitiques et aux alliances diplomatiques. Il a également alerté sur les évolutions récentes au Conseil de sécurité, susceptibles, selon lui, de fragiliser le cadre juridique international et la perspective d’un référendum d’autodétermination.

Cette journée s’est achevée sur une volonté commune : celle de faire vivre et de renforcer les liens entre les communistes du Tarn-et-Garonne et les représentants de la communauté sahraouie. Des rendez-vous réguliers seront désormais organisés pour construire une solidarité concrète et soutenir la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance.

De l’avenir de notre agriculture à celui d’un peuple qui revendique sa liberté, cette journée d’automne aura rappelé une conviction fondamentale : face aux logiques de domination, la connaissance, le débat et la solidarité internationale sont des armes indispensables pour construire un autre avenir.

Jérémy Le Moinier

secrétaire de la Fédération 82

Article publié dans CommunisteS, numéro 1108 du 11 novembre 2026