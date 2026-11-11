Série - 1936 au jour le jour #39

1936 fut une année magnétique, l’année du Front populaire ! Notre hebdomadaire Communistes lui rend hommage en évoquant, chaque semaine de 2026, des événements survenus la semaine équivalente (ou presque) de 1936.

9/15 novembre 1936 (39)

La colonne internationale

L’Humanité du 13 novembre mentionne, en Une, pour la première fois (à notre connaissance), la présence à Madrid d’une « Colonne internationale ». Première appellation de ce qui va se nommer très vite les Brigades internationales. (Voir les travaux de l’historien Édouard Sill sur cette « Colonne » et sur la contribution essentielle du PCF à sa formation). Le délégué de la Colonne, son commissaire politique, est intervenu à un meeting du PCE, à Madrid. Le journal annonce que la Colonne est composée de « volontaires antifascistes de tous les pays du monde », qu’elle « est entrée en action depuis deux jours sur le front de Madrid » (soit le 10 novembre). Le message du commissaire est court : « L’Espagne défend en même temps que sa liberté celle du prolétariat mondial. La Brigade internationale qui lutte aux portes de Madrid prouve par son existence même la solidarité du prolétariat international avec le prolétariat espagnol. La Brigade internationale luttera avec vous autres jusqu’à la fin, jusqu’à la victoire, en pensant à la libération de tous les peuples opprimés par le fascisme. Peuple de Madrid, tout le monde nous regarde et attend notre victoire sur le fascisme international ! »

La direction du PCF réagit aussitôt à ce message et adresse à André Marty, qui se trouve à Madrid, le salut et le soutien de Marcel Cachin, Maurice Thorez, Jacques Duclos, Marcel Gitton.

L’envoyé spécial de l’Humanité à Madrid alors est Georges Soria (dans les années 70, on lui devra des sommes sur l’histoire de la guerre d’Espagne, sur l’histoire de la Commune, de la Révolution française ou de la révolution russe).

À Paris, l’Assemblée nationale a fait sa rentrée. À la commission des Finances, les députés Cogniot et Ramette font adopter (27 voix contre 15) un vœu appelant à faire payer les riches. « La commission, prenant acte du premier effort accompli par le gouvernement pour rendre les lois fiscales plus claires et plus démocratiques, lui fait confiance pour poursuivre une réforme fiscale profonde tendant à la création de ressources par l’obligation faite aux détenteurs de grosses fortunes de contribuer comme ils le devraient aux charges de la nation, conformément au programme du Front populaire et par tous aménagements susceptibles d’apporter plus d’équité dans la répartition des charges financières. »

L’actualité sociale est toujours chargée, les grèves pour le respect des lois sociales se multiplient. Débats tendus au Parlement avec ce qu’on appelle « l’affaire Salengro », campagne de calomnies du journal Gringoire et de toute la presse fasciste contre le ministre de l’Intérieur, Roger Salengro.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1108 du 11 novembre 2026