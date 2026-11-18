Qui était vraiment Olga Bancic ? Derrière le nom gravé au Panthéon et la figure longtemps réduite à « la seule femme de l’Affiche rouge » se cache un destin d’une force exceptionnelle. Née en Bessarabie, ouvrière dès l’enfance, militante antifasciste et communiste, immigrée, juive, mère d’une petite fille, Olga Bancic devient l’une des principales agents de liaison des FTP-MOI de Missak Manouchian. Chargée d’acheminer les armes, de préparer les opérations et de protéger ses camarades jusque dans le silence de la torture, elle incarne un courage sans compromis. La veille de son exécution, elle écrit à sa fille de deux ans : « Je meurs avec la conscience tranquille et la conviction que demain tu auras une vie plus heureuse que ta mère. » À partir d’archives françaises, roumaines et allemandes, Gérard Streiff restitue avec rigueur et émotion la vie d’une femme dont la mémoire fut longtemps éclipsée. Une enquête historique passionnante qui redonne un visage et une voix à l’une des plus grandes héroïnes de la Résistance. L’ouvrage se compose de cinq parties : De la Bessarabie à Paris (1912/1940) ou la chronique d’une militante tenace. Pierrette ou les FTP-MOI (1941/1943) pour lesquels Olga récupéra un arsenal militaire impressionnant. L’arrestation, le procès, l’exécution (1943/1944) et notamment son épouvantable mise à mort par les nazis. Bancic après Bancic où l’évolution de la mémoire de cette résistante, à Paris et à Bucarest. Et des annexes enfin qui donnent à voir, par exemple, comment la presse hitlérienne rendit compte de son procès ou, plus surprenant, comment le ministère français des prisonniers entama une enquête sur Olga Bancic et son enfant en décembre 1944. L’histoire d’une femme puissante, elle-même inspirée par d’autres femmes puissantes comme la roumaine Anna Pauker ou l’Espagnole Dolorès Ibarruri, deux grandes dames du communisme. Xavier Aumage, archiviste au Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne - et commissaire de l’exposition itinérante « Manouchian : art, histoire et mémoire » - signe la préface intitulée « Archéologie des ombres ».

* Olga Bancic La partisane, Gérard Streiff, éditions Ampelos, 166 pages, 16 euros.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1109 du 18 novembre 2026