Anticommunisme – Le billet de Gérard Streiff

L’anticommunisme est de retour. Primaire ou secondaire. De droite et d’ailleurs. Après le maire LR de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, qui érigea, l’été 2025, un monument aux « victimes du communisme », voici le maire RN d’Agde, Aurélien Lopez-Liguori, qui inaugure à son tour ce lundi une stèle identique. Des villes pourtant où les seules victimes furent le plus souvent des résistants, communistes, traqués par les nazis et leurs supplétifs ! Dans la foulée, l’éditorialiste de Bolloré et de CNews, Mathieu Block-Côté, entame un tour de France de conférences intitulées « Le communisme, menace d’hier et d’aujourd’hui ». À quand un mausolée à la Waffen SS qui défendait si bien l’Europe du communisme ?

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1108 du 11 novembre 2026