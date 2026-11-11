Quatre-vingts ans du statut des fonctionnaires

Sous la coupole de la place du Colonel-Fabien, le 3 novembre dernier, le statut général des fonctionnaires a soufflé ses quatre-vingts bougies dans un esprit de combat et de transmission. Autour de cette grande conquête de la Libération, militants, responsables syndicaux et acteurs du service public se sont réunis pour faire revivre l’ambition de 1946 et mesurer tout ce qu’elle porte encore de promesses pour l’avenir.

Aux côtés du secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, d’Anicet Le Pors, ancien ministre de la Fonction publique et artisan des grandes avancées statutaires des années 1980, une table ronde a réuni Caroline Chevé, secrétaire générale de la FSU, Barbara Filhol, secrétaire générale de la CGT Santé et Action sociale, Thierry Nier, secrétaire général de la CGT Cheminots, et Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine.

En 1946, dans une France encore meurtrie, le statut général des fonctionnaires portait une ambition profondément révolutionnaire. Sous l’impulsion de Maurice Thorez, avec les forces syndicales, il s’agissait de faire émerger une figure nouvelle, celle du fonctionnaire-citoyen. Un agent public libre de son jugement, protégé de l’arbitraire, reconnu dans ses droits et associé à la gestion de son administration. Une conception de la fonction publique où la démocratie, la justice sociale et l’efficacité avancent de concert. Une conquête qui faisait de l’intérêt général le cœur battant de l’action publique. Au fil des échanges, cette histoire a trouvé un écho singulier dans les combats contemporains, à l’heure où les attaques contre les garanties statutaires se multiplient. Pourtant, le statut demeure le seul rempart contre la soumission aux pouvoirs politiques, les logiques de compétition et la marchandisation des services publics. Il constitue aussi la promesse d’une administration accessible et capable de répondre aux besoins de toutes et tous.

Fabien Roussel l’a rappelé, « justice, démocratie, efficacité et modernité marchent du même pas ». Une formule qui résume l’esprit des bâtisseurs de 1946 et dessine une perspective pour aujourd’hui. Défendre le statut, c’est défendre les travailleuses et travailleurs qui font vivre les services publics, leur dignité, leur indépendance et leur capacité à exercer pleinement leurs missions. L’anniversaire du statut a ainsi pris des allures de passage de témoin. Des combats de la Résistance aux luttes d’aujourd’hui, une même exigence traverse les générations, celle d’une République qui se donne les moyens de servir le peuple. Quatre-vingts ans après, le statut reste une conquête à la portée révolutionnaire intacte et une promesse d’avenir. Il a fallu des luttes pour le bâtir. Il en faudra d’autres pour le défendre, le renforcer et le faire grandir.

N.T.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1108 du 11 novembre 2026