Tous les athlètes sont les bienvenus aux JOP 2024 à Paris (PCF)

Le PCF dénonce les déclarations de Thomas Portes qui a affirmé que « la délégation israélienne n'est pas la bienvenue ». Nous dénonçons également les prises de position d'autres personnalités de tous bords visant à exclure les athlètes russes.

Exclure des athlètes sur la base de leur nationalité et rendre les peuples coresponsables des crimes de leurs dirigeants est incompatible avec les valeurs de l'Olympisme. Tous les athlètes, indépendemment de leur origine et de l'action du pouvoir dans leur pays, doivent avoir la possibilité de participer et de concourir librement.

Face aux guerres en cours, les pressions diplomatiques doivent s'exercer sur les dirigeants bellicistes et d'extrême droite israéliens et russes, sur la politique menée par les gouvernements et les États qui violent le droit international, et non sur les peuples. C'est le sens des propositions du PCF pour mettre un terme à ces guerres.

Paris, le 22 juillet 2024

Parti communiste français.