Boulazac-Isle-Manoire - 70 ans de gestion communiste au service du peuple et du territoire

Boulazac-Isle-Manoire est la 3e ville de la Dordogne avec ses 11 000 habitantes et habitants. Depuis 1953, trois maires communistes se sont succédé, portant chacun à sa manière une vision commune du développement local qui refuse de choisir entre le social, l’économique et l’écologique : Lucien Dutard, instituteur et ancien résistant, qui posa les bases d’une commune populaire et fraternelle, fidèle aux idéaux de la Libération ; Jacques Auzou, de 1988 à 2024, qui fit de Boulazac un territoire dynamique, créateur d’emplois et d’équipements publics, sans jamais renoncer à la maîtrise publique et à la proximité humaine ; et moi-même, élue en octobre 2024, fière de poursuivre cette histoire collective, convaincue que le communisme municipal reste d’une brûlante actualité.

Notre ligne est claire : personne ne doit être laissé de côté. Le rôle d’une commune est d’offrir à chacun les conditions d’une vie digne, d’un travail, d’un accès à l’éducation, la culture, au sport, à un environnement sain et épanouissant. Cette orientation s’est traduite par une politique d’investissements structurants et de services publics de proximité, toujours menée dans le respect d’une gestion financière rigoureuse et maîtrisée.

La culture est une force d’émancipation. Notre centre culturel, Pôle national cirque, doté d’un ensemble d’équipements dédiés aux arts du cirque, notre médiathèque qui s’étend sur 1 200m², sont autant de lieux de création, de réflexion, de partage et d’accès à une culture populaire et exigeante. Dans le même esprit, une musicienne municipale diplômée accompagne la pratique musicale des enfants pour qu’elle ne soit pas réservée aux plus favorisés, et un Pass’culture local, accessible dès six ans, permet à chaque enfant et adolescent d’ouvrir ses horizons culturels, indépendamment des revenus familiaux.

Levier d’égalité et de bien-être, le sport participe de la même philosophie. Notre école municipale des sports, nos éducateurs diplômés, nos équipements accessibles — au-delà des traditionnels gymnases, terrains de foot ou de tennis, de la salle d’armes, au double-dojo ou aux terrains d’activités physiques en pratique libre — traduisent cette volonté d’offrir à tous la possibilité de pratiquer, d’apprendre, de se dépasser. Grâce au Ticket-sport municipal, aucun enfant n’est privé d’activité pour des raisons financières.

C’est dans cet esprit que nous avons aussi reconstruit et modernisé 3 de nos écoles sur le dernier mandat, chacune dotée d’équipements sportifs et culturels intégrés, affirmant ainsi que l’éducation, la culture et le sport sont les trois piliers de la citoyenneté.

Pour lutter contre le phénomène de mort sociale des ainés, deux agents municipaux assurent quotidiennement le lien avec celles et ceux qui sont les plus isolés. Et cette année, notre politique sociale s’est encore élargie avec la création d’une mutuelle municipale qui permet à chacun, notamment aux retraités, d’accéder à une couverture santé de qualité, sans renoncer à d’autres besoins essentiels.

Enfin, notre action s’enracine dans une démarche écologique concrète et populaire : verdir l’espace public, protéger les bois et les zones naturelles, construire des bâtiments à partir de matériaux sains et sobres en énergie. Ce sont autant d’actes pour le bien-être collectif, pour un territoire vivable et durable.

Depuis 70 ans, face au libéralisme qui fragilise le lien social et alimente la peur et le rejet, nous restons fidèles à cet objectif exigeant : faire de la commune un lieu d’émancipation, de justice sociale et de progrès partagé.

Fanny Castaignede

maire de Boulazac-Isle-Manoire

conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine

Article publié dans CommunisteS, numéro 1062 du 13 novembre 2025.