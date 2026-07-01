Publication du livret thématique « Paix et défense »

Après son adoption par le Conseil national, le livret thématique « Regagner la paix : paix, défense, indépendance et coopérations » est disponible en ligne dans la rubrique « livrets thématiques » du site national.

Fruit d’une décision de la conférence nationale de décembre 2024, il permet de préciser l’analyse des communistes sur les recompositions internationales, sur leur politique de paix et de défense nationale.

Il a vocation à nourrir et enrichir les débats sur les questions internationales. Il a aussi pour objectif de mettre à disposition de l’activité militante nos propositions pour la paix. Ce sera bien évidemment un des enjeux majeurs du 40e Congrès, où nous accueillerons une importante délégation internationale.

Ce livret sera présenté à l’université d’été à Toulouse du 21 au 23 août prochains.

Secrétariat du secteur international

Retrouvez le livret thématique en cliquant ici

Article publié dans CommunisteS, numéro 1093 du 1er juillet 2026