Brionne, une nouvelle manière d’habiter le territoire

De fondation celtique, nichée au cœur de la verdoyante Vallée de la Risle, dans l’Eure, en Normandie, Brionne est une bourgade de 4 185 habitants située à 140 km de Paris et 45 km de Rouen et d’Honfleur. Avec plus de 150 commerçants, artisans, industriels et professions libérales, des moyennes surfaces mais aussi des commerces de proximité, un marché dominical bien achalandé et très prisé, Brionne joue pleinement son rôle de chef-lieu de canton.

Administrée depuis 1995 par un maire communiste, Brionne est une petite ville populaire qui offre un cadre de vie champêtre (labellisée 3 fleurs). On peut y pratiquer de nombreuses activités sportives dans ses deux gymnases et ses salles de sport, dont un dojo, ou de loisirs au sein de sa base nautique réputée de 22 hectares : voile, embarcations à pédales, canoë-kayak, baignade, mini-golf, pêche, pétanque, parcours de santé, tir à l’arc, terrain multisports, tennis couvert, départs de circuits pédestres.

La municipalité soutient les familles en rendant les services jeunesse et scolaire plus accessibles et équitables (cantine à 1 €, tarification adaptée, aides scolaires, transports gratuits de la maternelle au lycée). Elle développe l’accueil de la petite enfance (projets culturels, environnementaux et musicaux à la micro-crèche et à la toute petite section), propose une restauration saine et durable avec le dispositif « Cantines d’excellence », lutte contre le gaspillage et favorise l’éducation à l’écologie. Une offre périscolaire riche, des actions pour les ados, un guichet famille unique et des événements fédérateurs comme « La rue aux enfants » renforcent l’égalité, la participation des enfants et la qualité de vie familiale.

En partenariat avec les associations caritatives locales, la Ville agit en commune solidaire et inclusive en accompagnant les familles, les jeunes, les seniors et les personnes fragilisées à travers des aides au quotidien, des actions pour le bien vieillir et de lutte contre l’isolement. Elle soutient l’insertion professionnelle grâce à des dispositifs de mobilité. L’accès à la culture, au sport et à la santé est renforcé grâce au ticket « jeunes » et au programme Ma Commune, Ma Santé.

Brionne propose une offre culturelle riche, diverse et accessible à tous. Tout au long de l’année, s’appuyant sur son centre socio-culturel Le Repère et sa médiathèque Louise-Michel, une vingtaine d’initiatives culturelles et de nombreuses animations associatives rythment la vie locale : concerts, spectacles, festivals et événements festifs. Dans un esprit populaire et convivial, la culture à Brionne est un véritable levier du vivre-ensemble et d’émancipation collective.

Enfin, la ville de Brionne mène une politique d’urbanisme qui intègre les enjeux écologiques à l’ensemble de l’action communale. Elle modernise les services et les équipements (rénovation thermique des écoles, éclairage public LED et extinction nocturne), tout en menant un travail au long cours de requalification des espaces urbains et des friches industrielles du centre-ville. La commune soutient un habitat et une mobilité plus durables avec de nouveaux logements, projette un pôle multimodal autour de la gare et des liaisons piétonnes végétalisées. La nature est au cœur de notre action à travers la végétalisation du cimetière, les jardins familiaux, le Land’Art, la préservation de la biodiversité, la restauration de la continuité écologique de la Risle, le tourisme vert ou encore l’éco-pâturage.

Voilà quelques marqueurs de notre action municipale à Brionne, une commune où il fait bon vivre, à la fois fière de ses racines et de son patrimoine historique, et qui se projette dans l’avenir en imaginant, avec la participation active des habitants, une nouvelle manière d’habiter le territoire encore plus solidaire et respectueuse de l’environnement.

Valéry Beuriot

Maire de Brionne

Article publié dans CommunisteS, numéro 1068 du 7 janvier 2026.