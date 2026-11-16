Le Parti communiste français (PCF) adresse ses chaleureuses félicitations à José Maria Neves pour sa réélection à la présidence de la République du Cap-Vert, à l’issue du scrutin du 15 novembre 2026. Il salue également le peuple cap-verdien qui, par sa participation à cette consultation électorale, réaffirme son attachement à la démocratie et à la souveraineté populaire.



Cette réélection intervient quelques mois après la victoire du Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV) aux législatives. Elle ouvre une nouvelle étape pour ce pays dont l’histoire demeure indissociable des luttes anticoloniales et de l’engagement d’Amílcar Cabral pour l’émancipation des peuples africains.



Le PCF tient à rappeler les liens historiques de solidarité qui unissent les communistes français aux mouvements de libération nationale africains. L’héritage de Cabral, fondé sur l’indépendance, la dignité des peuples, la justice sociale et la solidarité internationaliste, conserve toute son actualité dans un monde marqué par l’aggravation des inégalités et les rapports de domination économique.



Le Cap-Vert doit aujourd’hui relever des défis majeurs : la lutte contre les inégalités sociales, l’emploi des jeunes, les conséquences du changement climatique et la construction d’un développement répondant aux besoins de sa population. Ces défis appellent une coopération internationale fondée sur l’égalité, le respect de la souveraineté des États et le droit des peuples à choisir librement leur avenir.



Le Parti communiste français réaffirme sa solidarité avec le peuple cap-verdien et sa volonté de renforcer les relations fraternelles avec les forces progressistes du pays, notamment le PAICV.



Il forme le vœu que ce nouveau mandat contribue aux progrès de la justice, de la démocratie et de la coopération entre les peuples.

Paris, le 16 novembre 2026

Parti communiste français