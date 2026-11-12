Sahara occidental : la France doit défendre le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui

À la suite de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies le 30 octobre et du débat qui s'est tenu le 10 novembre à l'Assemblée générale de l'ONU, le Parti communiste français réaffirme son attachement au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, et sa solidarité avec le Front Polisario, représentant légitime de la lutte du peuple sahraoui.

L'échec du Conseil de sécurité à renouveler le mandat de la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) constitue une remise en cause du processus de décolonisation du Sahara occidental. Il ne saurait pour autant remettre en cause le statut de ce territoire, toujours inscrit par les Nations unies sur la liste des territoires non autonomes. Le droit international ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le droit du peuple sahraoui à décider librement de son avenir demeure entier. Une solution durable ne peut être imposée au peuple sahraoui ni décidée à sa place : le principe même du référendum permettant aux sahraouis de décider de leur sort, et constitutif du mandat de la MINURSO, doit être maintenu.

Dans ce contexte, le PCF condamne la position française de vassalité envers les USA et exige que le gouvernement français agisse en respect du droit international. En s'alignant sur la position défendue par les États-Unis et quelques autres États, qui font du plan d'autonomie marocain le cadre privilégié du règlement du conflit, notre pays s'éloigne des principes qu'il prétend défendre sur la scène internationale. En droit international, il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures. La France doit retrouver une politique indépendante, cohérente avec le droit international, et soutenir une solution politique permettant au peuple sahraoui de choisir librement son avenir, sans que l'issue soit décidée à l'avance.

Cette exigence doit également se traduire dans les actes. Nous appelons la France à s'opposer aux politiques du fait accompli conduites par les autorités marocaines dans les territoires occupés du Sahara occidental. Les partenariats économiques et commerciaux, les coopérations entre collectivités territoriales ou encore les projets présentés au nom de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique ne peuvent servir à banaliser l'occupation ni à contourner les droits du peuple sahraoui.

Le développement économique, la coopération internationale et la transition écologique ne peuvent se construire au détriment du droit à l'autodétermination. Aucun projet concernant les ressources et l'avenir du Sahara occidental ne saurait être légitime sans le respect des droits et des intérêts du peuple sahraoui et sans son consentement.

La France a su reconnaître l'État de Palestine, malgré les pressions et les oppositions de ses alliés américains et israéliens, au nom de la paix, du droit des peuples et de la solution politique à deux États. Elle doit faire preuve de la même indépendance politique et du même attachement aux principes universels concernant le Sahara occidental.

Le PCF appelle à la reprise d'un processus politique sous l'égide des Nations unies, fondé sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, et à la mise en place de garanties internationales permettant de protéger ses droits, ses ressources et sa sécurité.

Le respect du droit international ne peut être à géométrie variable. Le peuple sahraoui doit pouvoir décider librement de son avenir.

Parti Communiste Français, 12 novembre 2026