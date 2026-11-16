Peut-on demander à un·e agent·e de passer des années au service du public, épuisé·e par la charge de travail, sans que l’expérience acquise se traduise sur la fiche de paie, sans perspective d'une retraite digne ?

C’est pourtant la conséquence de la politique actuelle et des annonces de Matignon du 13 novembre. Le gouvernement bricole des dispositifs pour dépenser le moins possible et refuse toujours d’augmenter la valeur du point d'indice à l'heure où les prix rendent la vie toujours plus chère !

Pour les agents dont le traitement est inférieur au SMIC, l'augmentation des points en bas de grille associée à la baisse de l'indemnité conduiront au bout du compte près de 600 000 agents à conserver un traitement de base inférieur au SMIC, c'est inacceptable.

Et que devient la carrière ? De nombreux agents avancent en ancienneté, forment les nouveaux collègues, prennent davantage de responsabilités et touchent toujours la même paie ! Le gouvernement promet une discussion sur les grilles pour 2027 sans annoncer un euro pour la financer.

Cette politique de maltraitance des agent·es a un prix terrible pour toute la population. À l’hôpital, avec les departs, ce sont des lits qui ferment. Dans les collectivités, un poste vacant peut à lui seul à réduire les horaires d’un service. Près d’un agent public sur quatre est désormais contractuel. Et en 2025, les départs à la retraite pour invalidité ont bondi de 37,9 %. Jusqu’où le gouvernement compte-t-il faire travailler des personnels déjà usés ?

Cette exploitation des agent·es du service public pénalise les usagers. La privatisation conduirait à augmenter les coûts et priverait de services beaucoup de nos concitoyen·nes.

A l'opposé de cette politique capitaliste à courte vue, le PCF porte une grande ambition pour le service public et ses agent·es :

Une hausse immédiate dès 2027 de 10% du point d’indice. Cette hausse doit être compensé par l’Etat aux établissement de santé et aux collectivités.

Aucun agent public ne doit percevoir un salaire sous le smic. Les agents public concernés doivent voir leur rémunérations augmenter en conséquences.

Recruter massivement, titulariser les contractuels et financer les formations dès le prérecrutement pour permettre aux agents de remplir leurs missions.

Donner aux agent·es, aux usager·es et aux élu·es des pouvoirs pour définir ensemble les besoins et les projets de services publics.

Le budget 2027 doit intégrer ces dépenses indispensables pour respecter le travail et les missions de nos services publics. C’est pourquoi il faudra augmenter les recettes de l’état en revenant sur les cadeaux dont bénéficie le capital et les plus riches depuis 2017.

Le PCF soutient l’appel unitaire des organisations syndicales à la grève et aux manifestations du mardi 17 novembre. Il appelle à manifester aux côtés des personnels de l’État, des collectivités et des hôpitaux pour leurs salaires et pour nos services publics.

Paris, le 15 novembre 2026

Parti communiste français.