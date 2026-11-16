Alors que partout en France la colère des lycéens, des étudiants, des enseignants, des agents des services publics, des travailleurs, des parents, se développe et s’intensifie pour exiger plus de service public, plus de solidarité et des moyens pour chacune et chacun de Vivre, le gouvernement place notre fleuron français de la recherche, le CNRS, en état de faillite.



Après lui avoir raboté unilatéralement plus de 100 millions d’euros de budget l’année dernière, l’État refuse de financer à la hauteur des enjeux le CNRS et lui laisse seul la charge de trouver des financements alternatifs aux financements publics pour résorber un déficit construit de toutes pièces par des baisses de dotations et une augmentation mécanique des coûts. La doxa libérale qui impose le développement de ressources propres des opérateurs publics place nos services publics dans des situations intenables où la recherche de financement prend le pas sur le travail scientifique et où la concurrence est érigée en valeur cardinale.



Cette situation critique du point de vue financier pousse la direction du CNRS à s’engager dans un plan de retour à l’équilibre financier dont les résultats se feront surtout sentir par les travailleurs et les travailleuses de la recherche. Pourtant de l’argent il y en a, dans les 8 milliards du Crédit impôt recherche versé principalement aux grands groupes sans contreparties véritables, ou encore dans les 211 milliards de cadeaux aux entreprises privées !



Les premiers touchés par ces mesures de mise en crise d’une institution seront toujours les travailleuses et travailleuses. Déjà, de nombreux contractuels et précaires ont vu leur contrat ne pas être renouvelé. Les laboratoires ne peuvent plus recruter ou engager des fonds en fin d’année pour permettre d’abonder les caisses du CNRS. Les investissements sont au plus bas et c’est la concurrence entre les laboratoires, les centres, le CNRS et les universités qui dicte les conduites tant l’argent manque. C’est la démocratie sociale qui est aussi attaquée par ses mesures. En effet, on apprend que ces déficits seront contrôlés par une troïka d’un nouveau genre, le CNRS, le ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace mais aussi et surtout le ministère du budget ! Les syndicats représentants les personnels sont tenus à l’écart de ce cénacle qui acte donc une mise sous tutelle financière du CNRS en dehors du regard des travailleuses et travailleurs et de leur contrôle démocratique.



Le CNRS est, comme nos services publics, notre bien commun et son rôle est d’autant plus fondamental face aux multiples crises et défis que la période actuelle ouvre. Plus que jamais la recherche publique a besoin de temps et de moyens pour se mettre activement au service de la société et pour penser de nouvelles voies pour Vivre.



Paris, le 16 novembre 2026

Parti Communiste Français