C’est le grand sauve-qui-peut dans l’état-major macroniste. Après Alexis Kohler, passé à la Société générale, Emmanuel Moulin à la Banque de France, Anne-Claire Legendre à l’Institut du monde arabe, Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, etc., etc. – tous bien recasés, ils ne sont pas trop à plaindre, il paraît que la débandade, en ces temps crépusculaires pour l’Élysée, s’accélère. Selon la presse bien en cour, ces petits princes auraient mal pris une proposition de M. Lecornu de baisser en 2027 les salaires des ministres et de leurs cabinets. Mais plutôt que de se débiner, ils auraient pu se battre, se joindre aux manifs, demander l’échelle mobile. Les bons réflexes se perdent.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1109 du 18 novembre 2026