Déclaration de Fabien Roussel – 11 novembre 2025

La France commémore aujourd’hui l’Armistice du 11 novembre 1918.

Au cours de ces quatre années terribles du premier conflit mondial, 10 millions de militaires ont trouvé la mort. 9 millions de civils ont également été tués. 21 millions de femmes et d’hommes ont été blessés. Des générations entières ont été sacrifiées dans des proportions jusqu’alors inconnues dans l’histoire de l’Humanité.

Des dizaines de millions de vies brisées, sacrifiées et mutilées sur l’autel des nationalismes et des rivalités impérialistes entre puissances pour le partage du monde, de ses richesses et de ses débouchés commerciaux.

Alors que cette commémoration devrait être une opportunité politique pour dénoncer l’abomination de la guerre et réaffirmer collectivement que le combat pour la paix est la seule des batailles que l’Humanité a le droit et le devoir de mener, le Président de la République et une partie de la classe politique française entretiennent dans l’opinion publique, à dessein, un climat de peur et préparent les esprits à la guerre, justifiant ainsi la mobilisation de dizaines de milliards d’euros pour financer une nouvelle course à l’armement.

Après le doublement du budget des Armées, passé de 32 milliards en 2017 à 64 milliards d’euros prévus pour 2027, la ministre des Armées a même annoncé des crédits supplémentaires de 6,7 milliards d’euros pour l’année 2026.

Autant de richesses confisquées au détriment du développement de l’ensemble de nos services publics et de la promesse d’égalité et de solidarité qu’ils permettent d’incarner ; au détriment aussi d’une transition écologique urgente et vitale pour toute l’Humanité.

Cette participation de la France au réarmement massif en cours partout sur la planète alimente le cycle meurtrier de conflits dont les peuples sont, en 1914 comme en 2025, invariablement les premières et les seules victimes.

La défense nationale et la souveraineté de la France doivent être garanties. Ni la course à l’armement, ni l’inféodation militaire à l’OTAN et aux intérêts des États-Unis d’Amérique ne permettent de répondre à ce double impératif. Bien au contraire, elles alimentent la grande déstabilisation du monde et risquent fort d’entraîner notre pays dans un conflit qui pourrait bien être fatal à l’Humanité tout entière.

À l’heure où les morts s’amoncellent déjà par centaines de milliers, en Ukraine, au Soudan ou en Palestine, la paix devrait être au cœur des efforts diplomatiques de la France, au cœur des échanges et de l’action de la communauté internationale.

Mais la xénophobie, l’obscurantisme, les logiques de puissance et les profits des industriels de l’armement continuent, aujourd’hui comme hier, d’alimenter les politiques bellicistes et de saper tous les efforts de celles et de ceux qui tentent de bâtir un monde de paix et de sécurité humaine collective.

Le Parti communiste français continuera de porter haut l’ambition universelle de l’égalité entre les peuples et l’exigence de la résolution pacifique des conflits. Elles sont, toutes deux, les conditions de notre Humanité et indissociables du projet politique que nous portons depuis plus de 100 ans.



Fabien Roussel

Le 11 novembre 2025