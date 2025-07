Le PCF salue la mémoire d’un grand ami de Cuba et militant de la solidarité internationale.

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons la disparition de Victor Fernández, président de Cuba Coopération France, décédé ce dimanche 6 juillet à l’âge de 72 ans. Militant infatigable, Victor Fernández a consacré des décennies à renforcer les liens d’amitié et de solidarité avec Cuba. Engagé depuis 2012 à la tête de Cuba Coopération France, Victor Fernández a mené avec conviction le combat pour la levée du blocus illégal et criminel imposé à Cuba par les États-Unis depuis 1962. Sous sa direction, l’association a développé des projets majeurs dans les domaines des transports, de l’eau, des énergies renouvelables et de la santé, tout en œuvrant à soutenir et développer les liens de coopération culturelle entre la France et Cuba.

Victor Fernández laisse derrière lui le souvenir d’un militant doté d’une grande force de conviction et d’un engagement sans faille pour promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples. Son héritage demeure à travers les nombreux projets qu’il a portés et les liens qu’il a contribué à tisser entre nos deux pays.

Le Parti communiste français présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble des militants de Cuba Coopération France.

Paris, le 7 juillet 2025