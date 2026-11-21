À Dunkerque, le déraillement d’un guide-coke le 18 octobre a désorganisé la production. Depuis le 16 novembre, la cokerie est à l’arrêt. Le haut-fourneau a dû être arrêté pour économiser le coke. Il a redémarré le 19 novembre, mais l’usine dépend désormais de livraisons extérieures. La direction annonce un à deux mois de réparations.

Le Parti communiste français exprime sa solidarité avec les sidérurgistes, les salariés des entreprises sous-traitantes, leurs familles et les habitants du Dunkerquois.

Nous soutenons les syndicats qui alertent depuis des années sur le manque de maintenance et d’investissements. Aucun salarié ne doit perdre un euro de salaire du fait de cet arrêt.



« Nous ne pouvons plus laisser M. Mittal abandonner l’appareil productif français. Nous nationaliserons ArcelorMittal France pour redresser la sidérurgie française.



ArcelorMittal a reçu des centaines de millions d’euros d’aides publiques. D’autres sont prévues pour financer l’investissement dans le four électrique à Dunkerque. Les salariés et le pays sont en droit d’exiger des comptes. Le Parti communiste français porte quatre exigences.

Nationaliser ArcelorMittal France pour redresser la sidérurgie française en la plaçant sous contrôle public et donner aux salariés un pouvoir de décision sur les investissements.

Exiger de la direction un plan chiffré pour Dunkerque. Les salariés doivent connaître sans délai le calendrier et le financement des réparations de la cokerie, ainsi que le montant et les échéances des investissements prévus sur le site.

Imposer l’annulation des suppressions d’emplois et garantir l’intégralité des salaires pendant l’arrêt de la cokerie.

Conditionner chaque euro d’aide publique à des engagements chiffrés et vérifiables sur l’emploi, la maintenance et la décarbonation des sites français.

Signer la pétition pour la nationalisation d’ArcelorMittal France