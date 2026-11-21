Le Parti communiste français condamne fermement l’adoption définitive, ce vendredi 20 novembre, de la loi instaurant une présomption d’usage légal des armes pour les forces de l’ordre.

Porté par la droite et l’extrême droite, avec le soutien du gouvernement, ce texte constitue une régression innaceptable dans notre État de droit. En présumant de la bonne utilisation par la police d'armes létales, il légitime des réactions des forces de l'ordre aux conséquences déjà dramatiques. Les garanties fondamentales entourant le recours à la force et les droits des victimes sont écartées, au profit d'un déséquilibre judiciaire en faveur du pouvoir.

Protéger celles et ceux qui ont pour mission de nous proteger ne saurait signifier affaiblir les exigences de responsabilité et de justice.

Les forces de l'ordre sont souvent epuisées, en sous-effectif, et exercent dans des conditions de travail délétere. Ce n'est pas une incitation à la violence armée dans leur mission de securité qui leur est nécessaire, bien au contraire.

Notre pays a besoin d’une police républicaine, respectée, mieux formée, disposant des moyens nécessaires à ses missions et pleinement inscrite dans le respect des libertés publiques.

Nous n'accepterons pas la légitimation de la violence d'état.

Le PCF appelle à la saisine du Conseil constitutionnel et réaffirme son engagement pour une politique de sécurité fondée sur la prévention, la proximité, la justice et le respect des droits de toutes et tous.

Paris, le 21 novembre 2026

Parti communiste français