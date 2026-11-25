L’enquête BVA/Le Monde/Cevipof (17 novembre) intitulée « Factures françaises » est doublement intéressante : pour ce qu’elle dit de la profondeur de la crise sociale, et comment elle le dit. Ainsi, quand ces chercheurs rendent compte des réponses des citoyens selon leur proximité partisane, sur ce qu’ils attendent de 2027, ils citent le Parti communiste, alors que de trop nombreux instituts, ces derniers temps, dans ce genre d’enquête, avaient pris l’habitude de faire l’impasse sur le PCF, noyé dans une vague nébuleuse radicalo-radicale. Une bonne pratique. À encourager.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1110 du 25 novembre 2026