Le Parti communiste français (PCF) félicite Luisa González et Andrés Arauz pour leur victoire lors du premier tour de l'élection présidentielle en Équateur.

Cette victoire a été acquise au terme d’une campagne marquée par une violence extrême, sur fond de brutalité des narcotrafics, dont l’assassinat d’un candidat présidentiel et de plusieurs candidats à des postes locaux. La violence qui afflige l’Équateur et ses habitants est en grande partie le résultat des politiques néolibérales menées par les gouvernements sortants, qui ont conduit l’État à la faillite et à un recul sans précédent des droits sociaux et politiques.

La première place obtenue par les candidats de Révolution citoyenne représente l’espoir de rebâtir un avenir heureux pour les peuples de l’Équateur.

Le PCF assure donc Luisa González et Andrés Arauz de tout son soutien en vue du second tour, qui aura lieu le 15 octobre prochain.

Parti communiste français

Paris, le 23 août 2023