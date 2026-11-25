En tant que Maire de La Grand’Combe, la vitalité de ma commune et le bien-être de ses habitants me guident dans mes missions au quotidien.

L’élection présidentielle de 2027 approche à grands pas et, dans ce cadre-là, j’ai décidé d’accorder mon parrainage à Fabien Roussel car les propositions qu’il porte répondent tout à fait aux urgences vécues sur le terrain.

Dans nos territoires, le recul des services publics est une perte d’égalité entre les citoyens et je crois que les renforcer doit être une priorité.

Je suis consciente des débats à gauche sur la pluralité des candidatures mais je suis aussi convaincue que le 1er tour doit être celui de la clarté des projets.

Une révolution du travail et une revalorisation des salaires, une sécurité de l’emploi et de la formation, la priorité aux biens communs avec des services publics et une sécurité sociale du 21ème siècle, un pacte pour la jeunesse qui engage la Nation, un nouveau modèle de développement pour nous libérer des dégâts sociaux, écologiques et climatiques du capitalisme, en finir avec les inégalités, les violences, la société patriarcale, une égalité réelle pour que chacune et chacun ait une vie digne, sécurisée et heureuse, voilà des objectifs majeurs pour lesquels s’engage Fabien Roussel.

En cela, il est pour moi le candidat qui incarne le mieux les valeurs de la République, une République qui doit remettre le peuple au cœur du pouvoir et une France qui doit agir pour transformer l’Europe de fond en comble, avec une voix indépendante en faveur de la paix dans le monde.

Le principe de l’élection présidentielle repose sur une distinction claire, le 1er tour sert à exprimer ses convictions et à peser dans le rapport de force, tandis que le second est consacré au rassemblement.

Pour moi, le vote utile au 1er tour sera celui pour mes convictions et pour le projet de société que porte Fabien Roussel.

Pascale Eugène

Maire de La Grand’Combe

Vice-Présidente d’Alès Agglomération

Article publié dans CommunisteS, numéro 1110 du 25 novembre 2026