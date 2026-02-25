Garder notre âme de village

Être maire communiste aujourd’hui, c’est faire le choix du concret. Septèmes-les-Vallons est une ville de 12 000 habitants située entre deux grandes villes, Marseille et Aix-en-Provence. Dans ce territoire métropolitain dense, notre priorité est claire : améliorer la vie quotidienne des habitants tout en préservant ce qui fait l’identité de notre commune.

Préserver l’âme de village de Septèmes-les-Vallons est un choix politique assumé. Dans une métropole de 92 communes, nous avons su faire entendre la voix de notre ville et faire respecter ses spécificités. Cette reconnaissance repose sur des choix cohérents en faveur de la qualité de vie et de l’intérêt général.

Septèmes-les-Vallons est aussi une commune forestière, adossée à un massif qui constitue un patrimoine naturel remarquable. Cette richesse est une chance mais aussi une responsabilité. Protéger nos espaces naturels et la biodiversité, prévenir les risques incendie, maîtriser l’urbanisation : tout cela participe à une écologie populaire, qui protège sans exclure. Préserver la nature ici, c’est préserver la qualité de vie des habitants.

Notre commune est également citée en exemple pour sa politique de l’habitat. Nous défendons un développement maîtrisé, qui permet de répondre aux besoins de logement sans dénaturer la ville ni rompre les équilibres sociaux. Pour nous, l’habitat n’est pas un marché spéculatif, mais une question de dignité et de droit au logement.

Notre politique publique se traduit aussi dans des réalisations très concrètes. Notre restauration collective municipale en est un bon exemple. Elle permet de proposer aux enfants des repas de qualité, équilibrés, avec une attention portée aux produits et au goût. Ces menus sont réfléchis dans le cadre d’une commission « repas » réunissant cuisinier, diététicienne, élus et parents d’élèves, car derrière la restauration scolaire, il y a un choix politique : celui de l’égalité, de la santé et du service public.

Nous faisons également le choix de services publics accessibles à toutes et tous, avec des tarifications adaptées et un soutien constant aux écoles et aux nombreuses associations qui font vivre la solidarité locale. Pour nous, les associations ne sont pas des variables d’ajustement budgétaire !

Enfin, notre méthode repose sur la proximité. Un maire communiste est un maire présent, disponible, à l’écoute. Les habitants ne sont pas de simples usagers, mais des citoyens acteurs de leur ville.

Septèmes-les-Vallons montre qu’une autre gestion locale est possible : une gestion qui protège, qui anticipe et qui place la justice sociale au cœur de chaque décision. C’est cela, pour nous, le communisme municipal.

André Molino

Maire de Septèmes-les-Vallons

Article publié dans CommunisteS, numéro 1075 du 25 février 2026.