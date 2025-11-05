Grenay, une ville humaine, fière et vivante au cœur du pays minier

Située au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais, à quelques kilomètres de Lens et de Liévin, la commune de Grenay compte aujourd’hui un peu moins de 7 000 habitants. Entre collines, cités de briques et terrils verdoyants, cette ville à taille humaine porte avec fierté l’héritage ouvrier qui a façonné son identité.

Autrefois village rural, Grenay a connu un profond bouleversement avec l’essor de l’exploitation charbonnière à la fin du XIXᵉ siècle. L’ouverture des fosses a attiré des milliers de travailleurs venus de toute la France, mais aussi de Pologne, d’Italie et d’autres pays européens. De cette mosaïque de cultures est née une communauté soudée, unie par la solidarité et la vie collective. Ces valeurs fortes demeurent aujourd’hui au cœur de la personnalité grenaysienne.

Depuis 1953, la ville est administrée par une municipalité communiste, fidèle à des principes de justice sociale, de proximité et de partage. Cet ancrage politique singulier, profondément humain, a donné naissance à une gestion municipale attentive à chacun : logement, culture, jeunesse, sport et vie associative sont autant de priorités qui témoignent de la volonté de faire de Grenay une ville pour tous.

Le patrimoine minier, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, marque encore le paysage. Les cités minières, avec leurs alignements de maisons en briques rouges, racontent la vie quotidienne des familles d’ouvriers. Loin d’être figé, cet héritage vit aujourd’hui à travers un ambitieux programme de rénovation des logements miniers. Ces travaux de réhabilitation, menés avec soin, allient respect du caractère architectural et amélioration du confort de vie. Grenay redonne ainsi une nouvelle jeunesse à ses quartiers tout en préservant leur âme.

Ville populaire et conviviale, Grenay se distingue par son intense vie associative et culturelle. Le centre culturel, la médiathèque-estaminet, les salles des fêtes et les nombreux clubs et associations animent la commune tout au long de l’année. Concerts, spectacles, festivals, rencontres sportives et événements festifs rassemblent habitants de toutes générations dans une ambiance de partage et d’amitié. Ici, la culture est un lien social, un moteur d’épanouissement et un outil d’émancipation.

Grenay, c’est avant tout une ville à taille humaine, chaleureuse et solidaire, où l’histoire ouvrière inspire encore l’action publique et la vie quotidienne. Une ville qui n’oublie rien de son passé, mais qui regarde l’avenir avec confiance, portée par l’énergie de ses habitants.

Entre mémoire, engagement et vitalité, Grenay continue d’écrire, jour après jour, l’histoire d’une commune vivante, profondément attachée à ses racines et ouverte au monde.

Christelle Buissette

Article publié dans CommunisteS, numéro 1061 du 5 novembre 2025.