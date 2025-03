Il était une fois le colonel Fabien - Une série historique de Gérard Pellois (épisode 9/9)

La 1re Brigade de Paris sera intégrée au 151e RI de la 1re Armée de de Lattre de Tassigny, ils franchiront les premiers le Rhin le 31 mars 1945 et entreront dans Karlsruhe. Mais à Habsheim, en ce 29 décembre 1944, c’est la consternation, la quasi-totalité du commandement est décimée.

Fabien, 25 ans et Dax, 32 ans, JC, volontaires des Brigades internationales, FTPF ; Lebon, 47 ans, officier de carrière, ancien combattant de 14-18, et Gilberte Lavaire, 22 ans ! Membre de l’état-major de Fabien, elle en avait été l’agent de liaison « Nicole » depuis 1943. Arrêtée en juin 44, par deux fois, humiliée et cruellement torturée, elle s’évade et rejoint Fabien.

La levée des corps se fait en présence du général de Lattre de Tassigny et de nombreuses personnalités, civiles et militaires. Les cercueils vont rejoindre Paris. La dodge qui les transporte s’arrête à Port-sur-Saône, pour inhumer Nicole.

Le 3 janvier 1945, les cercueils sont exposés au Val-de-Grâce pour un hommage militaire. À 11 heures ils arrivent à l’Hôtel de Ville. Sa façade est tendue de noir, deux bandes tricolores descendent tout du long. Le froid n’a pas eu raison de la foule immense débordant dans les rues avoisinantes. Le matin même l’Humanité titrait : « Tous en masse à l’Hôtel de Ville ». Les obsèques étaient commentées par la radiodiffusion nationale.

Sur le parvis les gardes d’honneur se succèdent. Personnalités, présentes ou représentées, partis politiques, organisations syndicales, organisations de la Résistance, anciens des Brigades internationales, Charles Tillon, ministre de l’Air, François Billoux, ministre de la Santé publique sont présents, tout comme Maurice Thorez et Jacques Duclos revenus de Vézelay où ils étaient, la veille, aux obsèques d’un autre combattant du fascisme, Romain Rolland.

Au travers des allocutions, dirigeants du PCF et de la Résistance rendent hommage aux héros et à cette jeunesse engagée dans sa lutte contre le fascisme, pour vivre heureux dans une France libre, démocratique et indépendante. Ils voient dans l’union de leurs combats, le symbole de l’Armée nouvelle.

Puis, les familles se rangent derrière les voitures mortuaires. Pour Fabien il n’y aura que son frère Jacques et son épouse ; son père et son beau-frère ont été fusillés, sa sœur et Andrée, sa femme, déportées. Le cortège s’ébranle en direction du Père-Lachaise, au son de la Marche funèbre de Chopin. La nuit commence à tomber quand, face au Mur des fédérés, les corps sont mis en terre.

Le 7 mars 1945, après avoir condamné l’attitude du ministère de la Guerre à l’égard des FFI, l’Assemblée nationale vote à l’unanimité la demande d’intégration dans l’armée des cadres et des formations FFI : l’amalgame, pour une armée nationale et démocratique.

Le 19 août 1945, date anniversaire de l’insurrection parisienne, la Place du Combat devient la Place du Colonel-Fabien.

Le journal Vaillant reparaît en 1945, il publiera une planche sur Nicole. Dans la collection Jeunesse héroïque, sort un album illustré « Le colonel Fabien », le résistant, le maquisard prend une place importante dans la littérature de jeunesse.

Chaque année en décembre au Père-Lachaise, l’ANACR, les anciens et les amis du 151e RI, la FNDIRP et l’ACER, rendent hommage au Colonel Fabien et à ses compagnons.

Honorer Fabien, c’est réaffirmer notre lutte contre le fascisme, pour un monde plus juste et de paix. VAINCRE ET VIVRE.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1034 du 19 mars 2025.