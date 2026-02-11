Les 14 et 15 février mobilisons-nous pour défendre Cuba contre l’impérialisme étasunien !

Dans la nuit du 29 au 30 janvier, Donald Trump a publié un décret, visant à empêcher toute livraison de pétrole à Cuba en pénalisant très fortement les pays qui continueraient à exporter des matières premières. Sans pétrole pour alimenter le système électrique, les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner. Les coupures d'électricité allant déjà jusqu'à 18 heures par jour se généralisent. Ce sont tous les services essentiels qui sont aujourd’hui menacés : transports, santé, éducation, industrie, livraison et conservation de nourriture et de médicaments. Depuis le 6 février, il n’y a plus de transport, ni bus, ni taxi, entraînant de ce fait l’arrêt des principales entreprises du pays. Le peuple cubain est aujourd’hui dans une situation invivable.

Le 4 février, le secrétaire général de l’ONU alertait sur le possible effondrement humanitaire dans l’île. Ces nouvelles mesures, venant renforcer le blocus illégal et criminel que Cuba subit depuis 1962, ne sont ni plus ni moins qu’une tentative de semer la faim et la misère afin d’asphyxier le pays afin qu’il s’effondre. C’est aussi un pas de plus vers une possible intervention militaire directe, comme en témoignent le repositionnement d’une partie de la flotte des États-Unis au large du pays et les menaces explicites de bombardements et d’invasion.

Le PCF, par la voix de son secrétaire national Fabien Roussel et du président du groupe GDR Stéphane Peu, a interpellé le président de la République et le gouvernement : la France est un acteur majeur de la Grande Caraïbe et la déstabilisation de Cuba est non seulement une atteinte intolérable au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais elle pourrait avoir des conséquences dramatiques pour toute la région, notamment pour les territoires de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Nous devons réagir !

Le PCF demande que la France prenne des mesures concrètes pour :

– Saisir immédiatement le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations unies afin que soit condamné l’étranglement d’un peuple, totalement contraire au droit international ;

– Activer sa cellule de crise du Quai d’Orsay pour envoyer à Cuba de l’aide humanitaire d’urgence ;

– Agir de concert avec les gouvernements espagnol et mexicain pour que Cuba reçoive, en dépit du diktat des États-Unis, l’approvisionnement pétrolier et énergétique dont sa population a le plus urgent besoin ;

– Faire respecter par l’UE et les États européens les mesures européennes s’opposant à l’extraterritorialité des lois étatsuniennes.

Céder aux États-Unis ne permettra pas de les « apaiser », mais au contraire rendra leur volonté hégémonique toujours plus grande. Ne pas agir concrètement, c’est se rendre complice de l’étranglement de Cuba et du peuple cubain.

Nous appelons partout en France les communistes à multiplier les actions et rassemblements, en lien avec les forces syndicales et associatives, pour soutenir Cuba agressée, contre l’impérialisme étasunien et le blocus, pour la défense du droit international.

Il est grand temps que notre pays réagisse et recouvre son indépendance face aux États-Unis. La liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes n’est pas négociable !

Paris, le 11 février 2026

Parti communiste français