Les communistes à la campagne…

Loin des tumultes de la vie citadine, la commune de Cérilly est située dans le département de l’Allier, à environ 40 minutes de la ville principale, Montluçon. Avec 1 325 âmes, Cérilly est la principale commune du Pays de Tronçais et siège de la Communauté de communes du même nom qui regroupe 7 450 habitants.

Notre activité économique est plurielle, l’agriculture, le bois, le tourisme… et le service public, à travers notamment l’EHPAD et nos écoles.

Notre population est plutôt vieillissante, nous attirons beaucoup de jeunes retraités en quête de calme, avec toutes les commodités essentielles, attirés aussi par un prix de l’immobilier abordable. De fait et grâce à notre cadre de vie, nous stabilisons notre population dans un contexte de baisse démographique qui touche une trop grande partie de la campagne française.

À notre arrivée en 2020 à la tête de la municipalité, nous avons souhaité apporter un nouveau souffle avec une équipe diversifiée où la plupart des membres sont des actifs dans un milieu rural plutôt conservateur, craignant le changement. Ce qui peut être également vrai pour les militants du secteur, souvent issus du monde agricole. Sur ce dernier point, les pratiques agricoles et les pensées ont évoluées si vite que l’on a du mal à se retrouver dans ce système bien éloigné du « bon sens » paysan.

Nous pouvons compter sur un tissu associatif dense, aussi bien dans le milieu sportif, culturel ou social. C’est un véritable levier d’attractivité et de dynamisme eu égard à notre population. Environ 40 associations, plus de 1 000 adhérents, cérillois ou des alentours.

Nous avons poussé pour faire plus, afin de prendre le contre-pied des clichés de notre société sur l’absence d’activités en zone rurale.

C’est ainsi que dans le cadre des politiques de revitalisation initiées par les services de l’État, nous avons aménagé un tiers lieu, devenu « le Rouetton » (petit chemin en patois bourbonnais), en concertation avec les autres associations et la population. Au terme de plusieurs dizaines de moments d’échanges, le Rouetton accueille depuis mai dernier, dans un local du centre-bourg, un espace de vie sociale où les bénévoles apportent leurs contributions en fonction de leurs compétences. C’est aussi bien du sport que des ateliers créatifs, des ateliers d’éveil pour nos enfants et d’accompagnement pour nos ainés. Le lieu possède aussi un espace de télétravail.

L’endroit qui est ouvert tous les jours est un point de rencontre autour de la philosophie du partage. Une idée simple : faire ensemble.

Être élu en milieu rural, plus qu’ailleurs, c’est être en contact direct avec la population, faire preuve d’ouverture, écouter, aider, accompagner… Dans un contexte de difficultés sociales croissantes, en témoigne l’activité des « Restaurants du cœur » et de « l’Épicerie solidaire ».

Il nous faut être vigilant à l’accroissement exagéré de « l’agri-voltaisme », les panneaux solaires en plein champ. Les promoteurs de ce secteur prennent nos prairies pour une manne financière sous couvert de la pérennité des exploitations et du « business vert ». Quid de nos paysages demain recouverts de panneaux ?

Les citoyens se montrent mobilisés et nous avons accompagné une lutte de plusieurs mois pour sauver un bout de notre bocage. Cette mobilisation citoyenne a permis d’appliquer la démocratie à travers des échanges promoteurs-habitants pour la compréhension de ce projet qui ne verra finalement pas le jour. Un vrai sujet dans nos territoires ruraux.

Entre autres sujets sur la désertification médicale, sur le logement, le transport, le soutien financier de l’État, l’emploi ou nos services publics…

Parce que l’avenir est à la campagne, nous avons des préjugés à faire sauter et des atouts à valoriser.

Fabien Thévenoux

Article publié dans CommunisteS, numéro 1060 du 29 octobre 2025.